Бюджетната комисия гледа промени в Закона за водите, в удължителния закон за бюджета и в Закона за нефта и нефтопродуктите

Депутатите от бюджетната комисия гледат на извънредно заседание промени в Закона за водите, промени в удължителния закон за бюджета и промени в Закона за нефта и нефтопродуктите. Според заложените промени, цената на водата за бита ще бъде ограничавана до нивото на социалната допустимост. Окрупняват се ВиК дружествата. Сериозни забележки към законопроекта има отправени от КЕВР, омбудсмана и сдружението на общините.

Деница Сачева, ГЕРБ-СДС: "Ние нямаме нищо против да гласуваме така, че заплатите на народните представителите да поемат също тази тежест, която поема всяко българско семейство във връзка с инфлацията и с повишаване на цените. Тук темата е за смисъла и аз ви моля да накарате управляващите да ви покажат смисъла във всичко това, което предлагат. Защото до този момент няма нито обществена полезност, нито обществен смисъл на това, което те предлагат."

Мартин Димитров, ДБ: "Нямат план за намаляване на дефицита под 3%, тази година и под 2,5% догодина както поискахме, но имат план как да взимат дълг след дълг. Сега взимат 3,8 млрд. евро, утре ще вземат следващите дългове, тъй като това не е краят, това е началото на дълговата спирала, които тези хора започват."

Цончо Ганев, "Възраждане": "Трябва да отбележим, че това, което се предлага и това, което се говори пред обществото се разминава кардинално. Обяснява се, че няма да се вдигат данъците, реално данъците се вдигат. Обяснява се, че няма да се режат пенсиите, пенсиите се намаляват и то с не малко и тук парадоксалното е, че се режат повече пенсиите на тези, които са с по-ниски пенсии, отколкото тези, които са с големите."

Асен Василев, ПП: "Ако решите да процедираме и да допуснем тези промени, ние ще ги атакуваме в КС и така или иначе няма да може да изтеглите този дълг, докато не се произнесе КС."