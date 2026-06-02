Дъг Холдър е номиниран за посланик на САЩ в България

Американският президент Доналд Тръмп номинира Дъг Холдър за посланик на Съединените щати в България. 59-годишният Холдър е служил в щатската Камара на представителите във Флорида в продължение на 8 години.

Дъг Холдър е завършил политически науки в щата Тенеси. Дългогодишен член на Републиканската партия. Занимавал се е и с частен бизнес.

Номинацията на Холдър трябва да бъде гласувана от Сената, преди да бъде официализирана. Ако бъде одобрен, Дъг Холдър ще бъде назначен почти година и половина след като Кенет Мертен подаде оставка като посланик на САЩ в началото на миналата година.