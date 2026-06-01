Директорът на общинската дирекция по сигурността във Варна е временно отстранен заради случая „Баба Алино“

Със заповед от 29 май кметът на Община Варна Благомир Коцев е отстранил временно директора на дирекция „Управление на сигурността и контрол на обществения ред“ Александър Драгнев. Причината е дисциплинарно производство, образувано срещу него на 22 април тази година във връзка с незаконното строителство в местността „Баба Алино“.

Драгнев е бил в отпуск, който е изтекъл миналия петък. Днес той не се е явил на работа, като е представил болничен лист. Поради това заповедта за отстраняването му все още не може да му бъде връчена.

Според кмета Благомир Коцев основен мотив за отстраняването е липсата на докладна записка от съвместната проверка на Община Варна и район „Приморски“, извършена на 3 февруари. По думите му още по-сериозен проблем е фактът, че той не е бил уведомен, че служители на строителния контрол към общината са били възпрепятствани да получат достъп до местността, за която е било известно, че се извършва незаконно строителство. Като допълнителен мотив Коцев посочи и незадоволителната работа на терен на строителните инспектори към Община Варна.





