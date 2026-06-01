Дрога в хеликоптер: Заловиха 250 кг наркотици, оценени на милиони евро

ДАНС, ГДБОП и прокуратурата разбиха организирана престъпна група за трафик на наркотици. Задържани и с повдигнати обвинения са четирима души. В бивша складова база за зърно край Ямбол, разследващите са открили над 250 кг марихуана за близо 2 млн. евро и хеликоптер, за който има информация, че е използван за международен трафик на дрога. Ръководителят на престъпната група е бивш футболист от Бургас.

Трима от организираната престъпна група са задържани в складова база край Зимница, докато претоварвали огромното количество марихуана.

Данчо Желев, директор на специализирана агенция в ДАНС: „В базата, където бяха заловени лицата, беше открито и въздухоплавателно средство – тип малък хеликоптер, който по наш предварителен анализ, вероятно също е използван за международен трафик на наркотици. Хеликоптерът няма обозначителни знаци, серийни номера, няма регистрация.“

Същият хеликоптер вече е бил забелязван да извършва съмнителни полети до южната ни съседка.

ст. комисар Дарин Костов, зам.-директор на ГДБОП: „Имаме такива случи констатирани в предходни години за трафик на наркотици посока Турция“.

Именно за Турция е била предназначена и откритата до хеликоптера марихуана.

Георги Чинев, ръководител на Окръжна прокуратура – Бургас: „Стойността по цени на съдопроизводството на наркотичните вещества възлизат на над 2 млн. евро. Сами можете да си представите, че тази стойност, по цени на свободния пазар е многократно по-голяма“.

По информация на „По света и у нас“ ръководителят на престъпната група е бившият бургаски футболист Стамен Ангелов. Той е задържан в района на София, след като е успял да избяга, докато арестуват другите трима от групата.

Разследващите събират данни и за други хора, участвали в престъпната схема.