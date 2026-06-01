БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Резултатите от първо класиране за първи клас в училищата...
Чете се за: 01:35 мин.
Цените на тока и парното скачат от 1 юли – вижте...
Чете се за: 03:52 мин.
Апелативният прокурор на Пловдив Тихомир Стоев за БНТ: Не...
Чете се за: 02:35 мин.
Сигнали за бомби в училища и детски градини в няколко...
Чете се за: 01:52 мин.
Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
Чете се за: 03:07 мин.
Дъг Холдър е номиниран за посланик на САЩ в България
Чете се за: 00:47 мин.
Днес ще бъде тествана системата BG-ALERT
Чете се за: 00:20 мин.
Жълт код за проливни валежи, гръмотевични бури и опасност...
Чете се за: 01:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Септември и Лудогорец обраха наградите на традиционната церемония за отличаване на най-талантливите млади футболисти

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:05 мин.
Български футбол
Запази

Българският футболен съюз организира за трета поредна година, церемония с награди за най-добрите таланти в четирите Eлитни групи - U15, U16, U17 и U18.

септември лудогорец обраха наградите традиционната церемония отличаване талантливите млади футболисти
Снимка: Startphoto.bg
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Лудогорец и Септември София са с трима наградени таланти в традиционната вече церемония за най-добрите футболисти в Елитните групи до 15, до 16, до 17 и до 18 години, а Левски, Ботев Пловдив и Академик Пловдив са с по двама номинирани в анкетата "Лигата на талантите".

Отделно от това, в четирите Елитни групи има избрани най-добрите по постове, както и посочен идеален отбор. Логично, има и четирима най-добри треньори – по един във всяка група.

Българският футболен съюз (БФС) организира за трета поредна година, церемония с награди за най-добрите таланти в четирите Eлитни групи - U15, U16, U17 и U18. В залата присъстваха много популярни личности от родния футбол, както и клубни директори, треньори и играчи.

От страна на БФС церемонията бе уважена от Лъчезар Димов - Директор "Развитие ДЮФ", национални селекционери, а сред гостите бяха Красимир Балъков, Николай Тодоров, Георги Шейтанов, Адалберт Зафиров, Стойчо Стоев, Тодор Янчев, Атанас Рибарски, Светослав Петров, Петър Карачоров, Светослав Дяков, Станислав Ангелов, Владимир Гаджев, Георги Сърмов, Захари Сираков, Иван Бандаловски, Михаил Александров, Станислав Манолев, Даниел Моралес, Николай Михайлов, Георги Миланов и др.

„Надявам се с годините да ни радват. Затова сме тук, събрали сме да ги подкрепим младите момчета. Надявам се да бъдат живи и здрави, да се развиват. Да не спират да мечтаят“, коментира пред БНТ бившият национален вратар Николай Михайлов.

На церемонията бяха раздадени награди в следните категории: Най-добрите трима футболисти във всяка една от четирите Елитни групи, както и най-добрите състезатели по постове в съответната възраст и идеалните 11. Също така беше посочен и най-добър треньор.

Изборът е направен от националния селекционер на всяка възраст и треньорите в дадената Елитна група, като се дават три точки за първо място, две точки за второ място и една точка за трето място. Треньорите не могат да гласуват за свои играчи. Същото се отнася и за гласуването при треньорите, където отново изборът е направен от националния селекционер на тази възраст и треньорите в дадената Елитна група, които не могат да гласуват за себе си.

Вижте репортаж от събитието във видеото.

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
1
Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
Осъдиха на 4 години затвор мъжа, причинил смъртта на полицай при катастрофа на Северната тангента в София
2
Осъдиха на 4 години затвор мъжа, причинил смъртта на полицай при...
Гледайте европейското първенство по минифутбол по БНТ 3
3
Гледайте европейското първенство по минифутбол по БНТ 3
БНТ почита паметта на Любен Дилов-син
4
БНТ почита паметта на Любен Дилов-син
И.ф. главен прокурор Ваня Стефанова с коментар за БНТ относно сигнала срещу апелативния прокурор на Пловдив
5
И.ф. главен прокурор Ваня Стефанова с коментар за БНТ относно...
Казусът с незаконния град край Варна: Собствениците се готвят за протест, с който да защитят имотите си
6
Казусът с незаконния град край Варна: Собствениците се готвят за...

Най-четени

14-годишно момче е открито мъртво в дома си в село Изгрев
1
14-годишно момче е открито мъртво в дома си в село Изгрев
Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
2
Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
Бащата на починалото момиче в Благоевград пред БНТ: Никаква реформа не върши работа в счупена система
3
Бащата на починалото момиче в Благоевград пред БНТ: Никаква реформа...
Главният прокурор иска уволнението на прокурора Бисер Михайлов заради данни, че е подпомагал укриването на сина си
4
Главният прокурор иска уволнението на прокурора Бисер Михайлов...
През 2023 г. само за месец са издадени трите удостоверения за търпимост за незаконния строеж край Варна
5
През 2023 г. само за месец са издадени трите удостоверения за...
Празнуваме Петдесетница - рождения ден на църквата
6
Празнуваме Петдесетница - рождения ден на църквата

Още от: Видео

Гледайте финалите на Beach Pro Tour Futures по БНТ 3
Гледайте финалите на Beach Pro Tour Futures по БНТ 3
Гледайте европейското първенство по минифутбол по БНТ 3 Гледайте европейското първенство по минифутбол по БНТ 3
15031
Чете се за: 02:15 мин.
Бразилия изпрати своите герои към Мондиал 2026 с емоционално сбогуване в Рио Бразилия изпрати своите герои към Мондиал 2026 с емоционално сбогуване в Рио
Чете се за: 01:42 мин.
Спортни новини 02.06.2026 г., 12:25 ч. Спортни новини 02.06.2026 г., 12:25 ч.
Спортни новини 02.06.2026 г., 06:30 ч. Спортни новини 02.06.2026 г., 06:30 ч.
Любомир Генчев: България може да спечели европейското по минифутбол Любомир Генчев: България може да спечели европейското по минифутбол
Чете се за: 01:22 мин.

Водещи новини

Резултатите от първо класиране за първи клас в училищата в София са публикувани
Резултатите от първо класиране за първи клас в училищата в София са...
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Цените на тока и парното скачат от 1 юли – вижте къде и с колко Цените на тока и парното скачат от 1 юли – вижте къде и с колко
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
От "Прогресивна България" оттеглиха искането за дълга От "Прогресивна България" оттеглиха искането за дълга
Чете се за: 01:45 мин.
Икономика
Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Актьори от Народния театър изпълниха 20-минутен рецитал в памет на...
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Апелативният прокурор на Пловдив Тихомир Стоев за БНТ: Не съм...
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Иван Демерджиев: Законът е еднакъв за всички и трябва да се уважава
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Задържаха стотици дози фентанил при акция в София, арестуван е и...
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ