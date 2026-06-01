Септември и Лудогорец обраха наградите на традиционната церемония за отличаване на най-талантливите млади футболисти

Лудогорец и Септември София са с трима наградени таланти в традиционната вече церемония за най-добрите футболисти в Елитните групи до 15, до 16, до 17 и до 18 години, а Левски, Ботев Пловдив и Академик Пловдив са с по двама номинирани в анкетата "Лигата на талантите".

Отделно от това, в четирите Елитни групи има избрани най-добрите по постове, както и посочен идеален отбор. Логично, има и четирима най-добри треньори – по един във всяка група.

Българският футболен съюз (БФС) организира за трета поредна година, церемония с награди за най-добрите таланти в четирите Eлитни групи - U15, U16, U17 и U18. В залата присъстваха много популярни личности от родния футбол, както и клубни директори, треньори и играчи.

От страна на БФС церемонията бе уважена от Лъчезар Димов - Директор "Развитие ДЮФ", национални селекционери, а сред гостите бяха Красимир Балъков, Николай Тодоров, Георги Шейтанов, Адалберт Зафиров, Стойчо Стоев, Тодор Янчев, Атанас Рибарски, Светослав Петров, Петър Карачоров, Светослав Дяков, Станислав Ангелов, Владимир Гаджев, Георги Сърмов, Захари Сираков, Иван Бандаловски, Михаил Александров, Станислав Манолев, Даниел Моралес, Николай Михайлов, Георги Миланов и др.

„Надявам се с годините да ни радват. Затова сме тук, събрали сме да ги подкрепим младите момчета. Надявам се да бъдат живи и здрави, да се развиват. Да не спират да мечтаят“, коментира пред БНТ бившият национален вратар Николай Михайлов.

На церемонията бяха раздадени награди в следните категории: Най-добрите трима футболисти във всяка една от четирите Елитни групи, както и най-добрите състезатели по постове в съответната възраст и идеалните 11. Също така беше посочен и най-добър треньор.

Изборът е направен от националния селекционер на всяка възраст и треньорите в дадената Елитна група, като се дават три точки за първо място, две точки за второ място и една точка за трето място. Треньорите не могат да гласуват за свои играчи. Същото се отнася и за гласуването при треньорите, където отново изборът е направен от националния селекционер на тази възраст и треньорите в дадената Елитна група, които не могат да гласуват за себе си.

Вижте репортаж от събитието във видеото.