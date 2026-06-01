Емануел Луканов е новият старши треньор на Дунав, обявиха от футболния клуб от Русе.

"Имаме удоволствието да съобщим, че Емануел Луканов застава начело на представителния отбор на „драконите“ за завръщането ни в елита на българския футбол! Специалистът пристига в Русе с отлична визитка, доказан опит и ясна визия за развитието на отбора", написаха от Дунав.

Ето и част от ключовите акценти в неговата кариера:

* През току-що завършилия сезон 2025/2026 той изведе Янтра Габрово до бараж за влизане в Първа лига

* През сезон 2022/2023г. постига директна промоция за елита като старши треньор на Етър Велико Търново

* Притежава солиден опит в най-високото ниво на българския футбол след дълги години работа в структурата на Черно море, включително и като наставник на мъжкия тим. Бил е част и от Берое.

* Натрупал е ценен международен опит в чуждестранни клубове като полския Ягелония и саудитския Ал Кадисия.