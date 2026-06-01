БДЖ организира Ден на отворените врати във вагонно депо с ценни музейни експонати (СНИМКИ)

Алекс Христов от Алекс Христов
Всичко от автора
Чете се за: 02:15 мин.
Регионални
Днес всички деца до 14 години ще пътуват безплатно с редовните влакове на БДЖ

Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
По случай 1 юни БДЖ организира Ден на отворените врати в специализираното вагонно депо в София.

Посетителите могат да разгледат ценни музейни експонати от железопътната история на България. Сред тях са вагоните от царския влак „Корона експрес“ на цар Борис III и от правителствения влак „Витоша експрес“.

Пред историческата сграда е разположен и дизелов мотрисен влак, като всички желаещи имаха възможност да влязат в локомотивната кабина и да видят отблизо управлението на влака.

Днес всички деца до 14 години ще пътуват безплатно с редовните влакове на БДЖ.

Юлий Пейчев, БДЖ: „Те са напълно автентични от пристигането им в България. Личният влак на цар Борис III е доставен през 1938 година по случай 20 години от възкачването му на престола.“

Борис: „Ходих в Италия, за да се возя на скоростен влак. Със 180 км/ч.“

Люба Младенова: „Знае за електрическите, за дизеловите, знае всички японски скоростни влакове. Просто го чакаше този ден.“

Деян: „Тези вагони ми харесват отвътре, защото са като цял апартамент.“

Росен: "Той е много запален по влакове, това ще е много интересно за него, возили сме се, страхотна атракция."

БНТ: Харесва ли ти тук?
Теодор: Да
- Какво видя?
- Влакчетата
- Какво на тях?
- Локомотивчетата".

Във влака на цар Борис III, в едно от купетата, където са спали придружаващи лица, има умивалник, както и степенка, на която се почистват обувките.

БНТ: Какво видя днес тук?
Борис: Много хубави неща, всичко е ретро вътре и много ми харесва

Люба: "От децата можем да се учим на всико - честност, доброта, знания в живота."

Снимки: Десислава Кулелиева, БНТ

