Отслужена беше панихида в "Св. Неделя" в памет на членове на ВМРО, убити през 1946 г.

В храм "Св. Неделя" бе отслужена панихида в памет на членове на ВМРО, които през 1946 г. са арестувани и убити от Комунистическата партия и свои бивши съпартийци, заели ключови позиции при новата власт.

Основна роля в гоненията имат Лев Главинчев и Антон Югов, бивши членове на организацията. Съдебният процес се състои през август. Според обвинението арестуваните опитали да възобновят дейността на забранената ВМРО, създавайки въоръжени групи и ударни бригади за решаване на спорове с терор. Непосредствено след преврата от 19 май 1934 г. ВМРО първо е обявена за незаконна от новото правителство на Кимон Георгиев, след което се саморазпуска. След атентата в Марсилия, в който човек на ВМРО убива сръбския крал и френския финансов министър отношенията с управляващите се влошават драстично.