През 2023 г. само за месец са издадени трите удостоверения за търпимост за незаконния строеж край Варна

Незаконното строителство край Варна не е обикновено икономическо престъпление, това коментира в ефира на Още от деня вътрешния министър Иван Демерджиев. Според него скандалът със собственика - украинеца Олег Невзоров - достига политически и дипломатически нива.

БНТ разгледа документите и начина, по който защитена територия се превръща в строителна площадка.

Като нелогични определи вътрешния министър Иван Демерджиев действията на ДАНС през 2025 година да обяви собственика на КУП украинеца Олег Невзоров за персона нон грата и заплаха за националната сигурност и после да отмени решението. Демерджиев допуска, че тогавашния шеф на ДАНС Деньо Денев не е взел самостоятелно това решение.

Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: "Няма никакво основание, поне аз не виждам правно, за такива действия, а защо това нещо е направено трябва да питате и хората, които стояха зад него плътно. Визирам Борисов и Пеевски, хората които стояха зад този директор на ДАНС, аз лично се съмнявам той да е способен да вземе такова решение, по-скоро се съмнявам, че това решение е взето под натиск от тези, които изброих.

- Защо Борисов и Пеевски, какво отношение имат те към този сюжет и тази история с нелегални имоти, нелегално сторителство?

Те имат отношение към украинския посланик доста ясно изразено и има тука някакви данни за някакви разговори и някакви интервенции между тях и украинския посланик."

Според вътрешния министър заплетеният възел с незаконното строителство на над сто сгради край Варна не е само икономическо престъпление.

Казусът влиза в полезрението на Демерджиев още в предишния му мандат. БНТ разполага документите за строежа на незаконния град, от тях е видно, че през 2023 година само за месец са издадени трите удостоверения за търпимост от главния архитект на район "Приморски" Валентин Койчев. Така административно се удостоверява, че сградите, които са се изграждали или е предстояло да бъдат построени, са били там от 2001 година. А територията още тогава е защитена територия в "Натура 2000".

Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: "Някъде в края на мандата ми през 2023 година до мен достигна информация, че във Варна има по-скоро икономическа групировка, която се занимава с имотни измами, не с това, което днес се коментира. Тогава аз поставих задачи в МВР, виждам, че ДАНС оттогава са започнали да работят, но в МВР тези действия са прекратени веднага след моето оттегляне."

И макар институциите да са били сезирани, че там се извършват незаконни действия, мерки не са предприети, а досъдебните производства са спрени.

През 2025 година, при издадена заповед за спиране на строителството от страна на варненския кмет, успоредно е проведена и процедура за изработването на Подробен устройствен план, а кадастралната карта е изготвена в началото на 2026 година и разписана от заместник-кмета на община Варна.



