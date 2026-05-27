Удар срещу бракониерите в Бургаско: откриха близо километър незаконни мрежи в езерото „Вая“

Близо 800 метра хрилни мрежи и две лодки бяха иззети при акция на инспектори от Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури в езерото „Вая“ край Бургас. Проверката е извършена в района на кв. Горно Езерово, където служителите открили две лодки с твърд корпус, оставени във водата.

Във всеки плавателен съд имало по четири чувала, пълни с хрилни мрежи. Общият брой на мрежените уреди е 16, а дължината им достига около 800 метра.

От ИАРА посочват, че лодките и незаконните риболовни уреди са иззети и транспортирани в склад за съхранение. Проверките в района продължават.