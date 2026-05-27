Анимация, технологии и визуално изкуство преобразяват детската болнична среда в ИСУЛ

Дарина Ангелова, стажант-репортер
Чете се за: 03:15 мин.
За първи път в България анимация, визуално изкуство и технологии за добавена реалност преобразяват детска болнична среда. Арт инсталацията включва три стенописа, дело на български, хърватски и португалски художници. Тя беше официално представена днес в УМБАЛ „Царица Йоанна“ – ИСУЛ. Творбите са част от международния проект „Лечебна природа – анимация за щадяща и грижовна детска болнична среда“.

Зад създаването на българския стенопис стоят студенти и преподаватели от Нов български университет.

д-р Петър Герзилов, зам.-директор по медицинската дейност към болницата: „Този проект е от голямо значение за психиката на малките ни пациенти, при всички случаи децата идват напрегнати, със страх по отношение на болестта, болката, която преживяват, и във същото време, когато видят тези инсталации, които са иновативни, те се потопяват в един свят техен на фантазии, на вълшебство, на приказки, и малко или много тези неприятни усещания от наличието в болнично заведение отиват на по заден план.“

ас. Весела Данчева, ръководител на проекта за България и преподавател в НБУ: „Това е международен проект, в който участва екип и от Португалия, от Хърватска и от България, и всъщност водещи партньори са колегите от Хърватска – една дама, която се казва Мелинда Шевчич и е художник, който е посветил творчеството си на рисуване на стенописи във болнични среди, тя е основният инициатор на проекта.“

ас. Весела Данчева, ръководител на проекта за България и преподавател в НБУ: „Това е стената на португалския екип, която се нарича „Пролетен бриз“. Всичките три стенописа са вдъхновени от природата, но всички са изпълнени в различна живописна и художествена техника.“

Лидия Цветкова, автор на стенописа и студент по „Анимационно кино“ в НБУ: „Всичко започна от самата инициатива, като я видях много исках да се включа. Като човек, който е бил в болница, знам колко е хубаво да има някакви рисунки по стената, да ти отвличат вниманието от това, което се случва. Исках да бъде нещо малко по-нестандартно, тъй като има много гори като стенописи, затова желаех да е по-водно, със блатните обитатели, които са жабата, водния бегач, водните кончета и всички останали, които ще ги видите. Това е една от главните ми концепции за този стенопис – желаех да е с по-пастелни цветове, повече да преобладава и бялото, тъй като когато взаимодейства със светлина, той се променя през деня, някак стенописът.“

