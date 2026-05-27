Нови разкрития и първи уволнен по случая с незаконния строеж край Варна

Виктор Борисов
Всичко от автора , Репортер: Нора Бочева
Всички институции са с широко затворени очи, заяви регионалният министър Иван Шишков

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Нови разкрития и първи уволнен по случая с незаконния строеж край Варна. Министри и експерти се събраха на извънредна среща днес, за да изяснят кога и защо е почнало да се строи. Инвеститор е украинска фирма, а теренът, върху който има 104 къщи и кооперации, е около 100 декара. За нито една от тях няма издадено разрешение от Общината. Вчера Община Варна спря строителството на незаконния комплекс.

Луксозният жилищен комплекс край Варна е с общо 104 строящи се или вече построени сгради, като за нито една от тях няма издадено разрешение за строеж от общината. Комплексът е на обща площ от над 100 декара. Всичко започва още през далечната 2005 година, когато имотът е придобит чрез заменка и въпреки, че по закон не може да се променя предназначението на заменената земята, това е направено. 2023 е установено, че в границите на имота се извършва незаконна сеч и незаконно строителство.

Пламен Абровски, министър на земеделието и храните: "Има протоколи за незаконна сеч и установяване на строителство в горски територии. Пак през 2023 година се издава удостоверение за търпимост, в което се посочва, че в единия от имотите има сграда още от 2001."

Иван Шишков, министър на регионалното развитие: "Не е случайно, защото единствения начин да бъде получен този документ, категорично с невярно съдържание е да бъде упомената годината на строителство 2001, защото само до 2001 може да бъде издадено удостоверение за търпимост. Всички други строежи след 2001 година, сторени без строителни книжа, следва да бъдат премахнати."

Общо три са удостоверенията за търпимост за три имота върху които се изгражда комплексът.

Иван Шишков, министър на регионалното развитие: "Всички институции са с широко затворени очи."

Отговорността в случая е на Община Варна, отбеляза регионалния министър, тъй като тя е издавала удостоверенията за търпимост, парцелите през 2025 са допуснати и в Подробния устройствен план на Варна.

Иван Шишков, министър на регионалното развитие: "25 година е допуснато ПУП, в момента , в който започва да става ясно, че има незаконно строителство - напълно незаконосъобразно."

Това се случва въпреки, че е имало образувано досъдебно производство за престъпление по служба, тогава са установени и документни престъпления.

Калоян Милтенов, заместник-министърът на вътрешните работи: "Това производство към момента е спряно."

2025 е образувано друго досъдебно производство за незаконна сеч със същата съдба - прекратено. Към днешна дата тече проверка и в община Варна, само пред БНТ Благомир Коцев заяви, че и самата община, като отговорна институция ще търси причината довела до заплетения казус.

Благомир Коцев, кмет на Варна: "Заешката дупка е много дълбока - това мога да кажа, има много документи, който се разглеждат в момента, направени са много действия назад в годините, но излизат много обстоятелства и факти, които тепърва трябва да установим."

Ангажираните министри посетиха и въпросния комплекс, след инспекцията обявиха, че искат оставката на директорът на варненския кадастър.

Иван Шишков,министър на регионалното развитие: "Тя е трябвало да бъде първият човек, който да сигнализира, тя е от структурите на МРРБ и ние няма да търпим повече такива хора."

Украинският инвеститор излезе с позиция по-рано през деня, в която изразяват силно възмущение от изявленията и неверните твърдения на местната администрация.

#министър Иван Шишков #кмет на Варна Благомир Коцев #Пламен Абровски #Калоян Милтенов #незаконно строителство #Варна

