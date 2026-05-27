Виолина Доцева ще изиграе примата Лили Иванова

Игралният филм за живота на Лили Иванова вече има своя главна актриса. След няколкомесечен кастинг сред стотици професионални актриси екипът избра Виолина Доцева да влезе в ролята на легендарната изпълнителка.

Филмът е съвместна продукция на фондация "Лили Иванова" и "Междинна станция" със сценарист Емил Бонев и режисьор Яна Титова. Лентата ще проследи ключови моменти от живота и кариерата на най-голямото име в българската поп музика.

Виолина Доцева е завършила НАТФИЗ. Освен в театрални и телевизионни продукции, тя се занимава и с авторска музика. Яна Титова обяви, че екипът е търсил не само визуална прилика, а човек с музикалност, дисциплина и силно екранно присъствие.

Снимките се очаква да започнат през пролетта на 2027 г.

