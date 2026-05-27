Новините 27.05.2026 г.

У НАС

Започнаха честванията, посветени на Ботев и неговата чета

Започнаха проявите, посветени на подвига на Христо Ботев и неговата чета. В Козлодуй днес бе направена възстановка на слизането на Ботевата чета на Козлодуйския бряг.

Ученици събраха над 600 евро за абитуриенти в неравностойно положение

Ученици от Френската езикова гимназия "Алфонс дьо Ламартин" събраха над 600 евро в подкрепа на абитуриенти в неравностойно положение по време на традиционния пролетен благотворителен базар.

Картите за градски транспорт в София постепенно ще преминават в дигитален вариант

Картите за градски транспорт в София постепенно ще преминат в дигитален вариант и ще могат да се използват директно през мобилен телефон.

СВЯТ

В коя страна има 73 плажа с нулево замърсяване?

Португалия има 73 плажа със статут "нулево замърсяване" през тази година, което е с осем по-малко от 2025 г. Тези плажове са разположени в 34 общини, като най-много (6) са в община Грандола.

Хиляди литри микропластмаса трупат в скална цепнатина в Норвегия

В скална цепнатина край бреговете на Норвегия, природозащитници откриват истинска „фабрика за микропластмаса“. Хиляди литри пластмасови отпадъци, раздробени от вълните, се натрупват и превръщат в опасни микрочастици.

Един от най-старите ръкописи за Крал Артур на търг

Един от най-старите ръкописи за легендите за крал Артур и търсенето на Светия Граал ще бъде продаден на търг от Christie's през юли. Средновековният том е на повече от 700 години и досега никога не е бил публично излаган.

МУЗИКА

Iron Maiden празнуваха 50-годишнината си в София

Над 30 000 фенове пяха с Iron Maiden снощи на Националния стадион "Васил Левски". Брус Дикинсън и легендарната метъл банда бяха в България за 50-годишнината на групата. Официални гости на концерта бяха Anthrax.

Виолина Доцева ще изиграе примата Лили Иванова

Игралният филм за живота на Лили Иванова вече има своя главна актриса. След няколкомесечен кастинг сред стотици професионални актриси екипът избра Виолина Доцева да влезе в ролята на легендарната изпълнителка.

След 11 години чакане Ед Шийрън и Мартин Гарикс създадоха съвместна песен

Ед Шийрън и Мартин Гарикс издадоха нова съвместна песен – "Repeat It". Песента е създадена първоначално през 2014 г., но официалното ѝ издаване е отлагано 11-12 години поради проблеми с авторските права и неразбирателства между музикалните лейбъли на двамата артисти.

СПОРТ

Световното първенство по футбол 2026 ще бъде най-голямото в историята

Световното първенство по футбол през 2026 г. обещава да бъде най-мащабният турнир в историята, с мачове в САЩ, Канада и Мексико. Освен рекорден брой градове и фенове, първенството носи и сериозни логистични предизвикателства.

Подготовка на MetLife Stadium за Световното първенство

Подготовката за Световното първенство по футбол през 2026 г. тече с пълна пара. MetLife Stadium, който ще приеме мачове за региона на Ню Йорк, е в разгара на подготовката, включваща мащабни строителни дейности и проверки по сигурността.

Симеон Николов се сбогува с Локомотив Новосибирск

Симеон Николов се сбогува с руския Локомотив Новосибирск с емоционално послание в Инстаграм. 19-годишният национал благодари на феновете и клуба за подкрепата през първия си сезон в отбора.