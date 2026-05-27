Израел ликвидира пореден лидер на Хамас

Има десетки жертви на израелски удари срещу Хизбула в Ливан

При удар в Газа е бил ликвидиран новият ръководител на въоръженото крило на Хамас Мохамед Ода, съобщи Израел. Неговият предшественик загина при подобно нападение преди няколко дни. Палестинската групировка неофициално потвърди смъртта на МохАмед Ода, съпругата му и две от децата му. На другия фронт - Израел осъществи серия от удари в южен и източен Ливан, откъдето се съобщава за поне 31 жертви.

Поредният лидер на военното крило на Хамас е бил ликвидиран при израелски удар срещу жилищна сграда в един от най-оживените търговски квартали на град Газа. Мишена са били обекти, където се е укривал Мохамед Ода, движението му е било следено в продължение на месеци, обявиха израелските специални служби. Премиерът Бенямин Нетаняху и министърът на отбраната Израел Кац окачествиха ликвидирания лидер като „един от главните архитекти на нападението срещу Израел от 7-ми октомври 2023-та година". Операцията срещу него беше осъществена в условия на продължаващо примирие между Израел и Хамас, договорено през октомври.

Абу ал Абд Ода - роднина на убития лидер на Хамас: „Лъжа е, че войната е спряла. За палестинския народ и народа на Газа няма спиране на войната или подобряване на живота. На терен няма нищо осезаемо."

„Съветът за мир“, създаден от Доналд Тръмп за възстановяване на Газа, е затънал в правни проблеми и няма официално финансиране, съобщава „Файненшъл Таймс“. Според вестника Съветът не е получил нито един долар и вместо да използва Фонд, управляван от Световната банка и одобрен от ООН, събира дарения в сметка в Джей Пи Морган Чейс. Според „Файненшъл Таймс“ отсъства всякакъв независим механизъм за прозрачност.

Ливан преживя едни от най-тежките израелски удари от началото на примирието между Израел и Хизбула, което влезе в сила на 17 април. Столицата Бейрут беше пощадена, но израелската армия е поразила повече от 100 цели на Хизбула на поне 50 различни места. Израел засилва натиска над групировката в отговор на нейни нападения, включително с използването на дронове с фибро-оптично управление, които преодоляват израелската отбрана.

Бенямин Нетаняху - премиер на Израел: "Армията действа с големи сили на терен и подсигурява стратегически позиции. Подсилваме сигурността в буферната зона, за да защитим хората в северен Израел."

Многократните нарушения на примирието в Ливан застрашават сложните преговори за прекратяване на войната между САЩ, Израел и Иран.

