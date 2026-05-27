"Няма спокойствие, удрят ден и нощ": Израел с нови удари срещу Газа и Ливан

Над 30 души бяха убити, а близо 40 ранени при най-масираните израелски удари в Ливан след обявеното на 16 април примирие. Те бяха извършени в момент, когато Иран обвини САЩ, че са нарушили примирието между двете страни, нанасяйки удари в района на стратегическия пристанищен град Бандар Абас. Израел извърши атаки и в Газа - Тел Авив твърди, че е ликвидиран новият ръководител на въоръженото крило на Хамас.

Примирие под въпрос. Израел извърши повече от 120 удара по цели в Ливан. Рано тази сутрин в Северен Израел се задействаха сирените за въздушна тревога, след като ракета, изстреляна от ливанска територия, падна в ненаселена зона. Премиерът Бенямин Нетаняху обяви, че израелската армия разширява операциите срещу подкрепяната от Иран ливанска шиитска организация Хизбула.

Бенямин Нетаняху, министър-председател на Израел: "Засилваме операциите в Ливан. Израелската армия действа с големи сили на терен и превзема стратегически позиции. Укрепваме буферната зона за сигурност, за да защитим населените места на север".

Израелски удари и в Газа, въпреки примирието, което е в сила от октомври. В Екс израелският министър на отбраната Израел Кац съобщи, че е убит командирът на военното крило на Хамас Мохамед Ода - издигнат начело на бригадите "Изедин ал Касам" само седмица след ликвидирането на неговия предшественик.

"Няма спокойствие, удрят ден и нощ. Така посрещаме Курбан Байрам", каза жител на Газа.

Снимки: АП/БТА и ЕПА/БГНЕС

Китай отново призова за спазване на примирието в Близкия изток и изрази надежда, че Вашингтон и Техеран ще постигнат компромис.

Ван И, министър на външните работи на Китай: "Китай полага усилия за разрешаване на настоящия конфликт. Президентът Си Дзинпин представи предложение от 4 точки, което очертава пътя за запазване и насърчаване на мира в Близкия изток. Поддържаме връзка и сме в координация със заинтересованите страни и с важни регионални и международни партньори".

Ескалацията на напрежението в региона поставя под съмнение напредъка на сложните преговори между САЩ, Израел и Иран. Американският президент Доналд Тръмп свиква заседание на кабинета си на фона на все още сериозните разногласия с Техеран.