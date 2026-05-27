Вдигат минималните пенсии със 7,8% от 1 юли
Сарафов подаде оставка като шеф на Националното следствие
След бедствието в "Елените": Как изглежда...
Коментари от парламента за оставката на Сарафов

Снимка: БТА
Коментари за подадената оставка на Борислав Сарафов дойдоха от парламента.

Според „Прогресивна България“ това е лично решение и никой няма право да го задържи.

От ГЕРБ-СДС са на същото мнение и допълниха, че ще участват във всички промени, касаещи състава на Висшия съдебен съвет.

Коментари дойдоха и от „Продължаваме Промяната“, „Демократична България“ и „Възраждане“, според които Борислав Сарафов няма място в съдебната система. А целта му да остане редови следовател е, за да запази своя функционален имунитет, какъвто съдебната система дава. От „Продължаваме Промяната“ призоваха и Емилия Русинова да подаде оставка като градски прокурор на Софийската градска прокуратура, тъй като срещу нея има дисциплинарно производство.

Румен Миланов, „Прогресивна България“: „Първо, неговата оставка е лично решение, което напълно разбираме. Второто измерение е, че най-вероятно тя е отражение на значителния обществен натиск и на обществените позиции спрямо неговата личност като изпълняващ функциите на главен прокурор. Паралелно с това стоят и, бих казал, неправилните действия на някои прокурори. Всичко това създава определено отношение към прокуратурата и безспорно виждаме отражението му. Той подава оставка, а какъв ще бъде по-нататъшният му път – това вече е въпрос на лично решение.“

Стефан Арсов, ГЕРБ-СДС: „Това е личен акт. Като ПГ ние в бъдеще, касаещо ВСС, ще участваме, ако се търси подкрепа от нас.“

По думите на Арсов, ако в бъдеще им бъде потърсена подкрепа по въпроси, свързани с Висшия съдебен съвет, ще участват.

Велислав Величков, ПП: „Не трябва да се допуска по никакъв начин господин Сарафов да напусне системата, преди да бъдат довършени дисциплинарните производства и производствата от ад хок прокурора, защото иначе ще се случи замитане на следи, умишлено от хората, които го освободят, което е престъпление по смисъла на Наказателния кодекс.“

Атанас Славов, „Демократична България“: „Не бива да оставяме човек, който години наред консумира власт по върховете на прокуратурата и следствието, да се измъкне с обезщетение от 20 заплати, без да понесе дисциплинарна отговорност.“

Петър Петров, „Възраждане“: „Той не трябва да бъде в съдебната система. Очевидно е, че с намерението си да подаде оставка, но да остане като редови следовател, цели да запази своя функционален имунитет, който се дава в съдебната власт. Ние от „Възраждане“ считаме, че неговото оставане в следствието за съжаление няма по никакъв начин да защити справедливостта, да защити правата на българските граждани и да отговори на обществените очаквания, тъй като обществото е генерирало заради самия него и заради неговите действия и бездействия огромно недоверие спрямо извършената от него работа.“

