Коментари от парламента за оставката на Сарафов

Коментари за подадената оставка на Борислав Сарафов дойдоха от парламента.

Според „Прогресивна България“ това е лично решение и никой няма право да го задържи.

От ГЕРБ-СДС са на същото мнение и допълниха, че ще участват във всички промени, касаещи състава на Висшия съдебен съвет.

Коментари дойдоха и от „Продължаваме Промяната“, „Демократична България“ и „Възраждане“, според които Борислав Сарафов няма място в съдебната система. А целта му да остане редови следовател е, за да запази своя функционален имунитет, какъвто съдебната система дава. От „Продължаваме Промяната“ призоваха и Емилия Русинова да подаде оставка като градски прокурор на Софийската градска прокуратура, тъй като срещу нея има дисциплинарно производство.

Румен Миланов, „Прогресивна България“: „Първо, неговата оставка е лично решение, което напълно разбираме. Второто измерение е, че най-вероятно тя е отражение на значителния обществен натиск и на обществените позиции спрямо неговата личност като изпълняващ функциите на главен прокурор. Паралелно с това стоят и, бих казал, неправилните действия на някои прокурори. Всичко това създава определено отношение към прокуратурата и безспорно виждаме отражението му. Той подава оставка, а какъв ще бъде по-нататъшният му път – това вече е въпрос на лично решение.“ Стефан Арсов, ГЕРБ-СДС: „Това е личен акт. Като ПГ ние в бъдеще, касаещо ВСС, ще участваме, ако се търси подкрепа от нас.“

