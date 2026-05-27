Приоритетите на Социалното министерство: Министър Ефремова заяви, че социалните плащания са осигурени

Социалният министър Наталия Ефремова работи за осъвременяване и на социалната пенсия от 1 юли. Това ще стане с решение на Министерски съвет. Ефремова увери, че с новия бюджет ще бъдат гарантирани всички социални плащания за деца, хора с увреждания и пенсионери.
Министърът обясни, че около 800 000 пенсионери получават минимална пенсия.
Наталия Ефремова, министър на труда и социалната политика: "Всички лица, които получават пенсии, без значение какви, ще получат едновременно еднакво увеличение на размера, който ще получават считано от 1 юли. Това за нас е изключително важна задача, тъй като знаете, че броят на пенсионерите е над 2 милиона в страната. Осигуряването на устойчивостта на пенсионната система е най-важният фокус в моята работа и ще бъде такъв."