Русия настоя Чехия незабавно да освободи митрополита на Руската православна църква Иларион

Русия настоя Чехия незабавно да освободи митрополита на Руската православна църква Иларион. Духовникът, който служи в Чехия, беше задържан вчера, при полицейска акция. В колата му беше открито бяло прахообразно вещество, с неизвестен произход.

Все ище няма обвинения по случая, поясни говорител на чешката полиция. Според нея обиксът на колата на Иларион е извършен след анонимен сигнал, че в нея се превозват забранени психотропни вещества. В Телеграм канала си митрополит Иларион категорично отрича да притежава забранени вещества и нарича случилото се "провокация". Духовникът е бил разпитван шест часа. Той твърди, че системно е бил заплашван, докато е изпълнявал задълженията си в Карлови Вари.

С протестната нота беше запознат чешкият шарже д'афер в Москва, който беше привикан в министерството на външните работи.

#митрополит Иларион #Москва #задържан #Чехия

