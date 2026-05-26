Един човек е загинал, а трима са ранени при руска атака срещу Одеса

Един човек е загинал, а трима са ранени при руска атака тази нощ срещу Одеса. Нанесени са удари също срещу Краматорск и Суми.

Русия предупреди чужденците да напуснат украинската столица и обяви серия от удари по конкретни обекти. От Министерството на външните работи в Москва съобщиха, че ще атакуват цели на украинската отбранителна индустрия, центрове, в които се вземат решения и командни постове.

Атаките са в отговор на ударите по общежитие в Луганск, където загинаха четирима души. Според Москва украинското нападение е било умишлено.

На 24 май Русия нанесе една от най-масираните атаки срещу Киев от началото на войната - загинаха четирима души, а над 90 души бяха ранени. При нападението руската армия използва и хиперзвуковата ракета "Орешник".