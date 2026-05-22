Путин обвини Украйна в съзнателен обстрел с дронове на студентско общежитие в Луганска област

Руският президент Владимир Путин обвини Украйна в съзнателен обстрел с дронове на студентско общежитие в окупираната Луганска област.

По негови данни има шест жертви, 39 ранени, а 15 са неизвестност. Путин определи удара като терористичен акт и съобщи, че е поискал от Министерство на отбраната да изготви варианти за ответни действия.

По данни на руските власти в общежитието са спали 86 деца на възраст между 14 и 18 години. Ударът с четири дрона е отнесъл горните три от общо пет етажа. Сградата е на Педагогически университет в Старобелск- град с около 16 хиляди жители в Луганска област.

И Русия и Украйна отричат нападения срещу цивилни цели. Заради случая тази вечер Русия свика спешно заседание на Съвета за сигурност на ООН.