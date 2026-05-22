БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Министър Абровски: Кадровите промени са нормални за всяко...
Чете се за: 09:00 мин.
"Алфа рисърч": Всеки втори българин мисли, че...
Чете се за: 03:45 мин.
По вариант 2 ще работят зрелостниците на втората матура...
Чете се за: 00:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

"Алфа рисърч": Всеки втори българин мисли, че България и БНТ ще се справят с организацията на "Евровизия 2027"

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Запази

59% от допитаните са на мнение, че София трябва да е домакин на музикално събитие

историческа смазваща победа европа говори dara триумфа евровизия
Слушай новината

Успехът вдъхновява. Успехът задължава. Успехът заразява. Така най-кратко могат да бъдат прочетени обществените нагласи за българското домакинство на "Евровизия 2027", което страната ни спечели след феноменалния успех на DARA и нейната „Bangaranga“. Това обобщава представително проучване на "Алфа рисърч".

Доскоро скептичните за почти всичко, засягащо колективните институционални усилия, българи, днес са силно обнадеждени, че страната ни и БНТ ще се справят успешно с организирането на европейския музикален конкурс. Значително мнозинство от 57% са на мнение, че и България, и обществената телевизия ще се представят по възможно най-добрия начин. Малко по-критични, но с очакване за позитивен развой са 36% от анкетираните, които смятат, че ще има проблеми, но като цяло ще се справим добре. Недоверчиви са едва 7 на сто, според които проблемите ще преобладават. Толкова силен позитивен заряд рядко се регистрира в България и можем само да се надяваме, че той ще се запази и като нагласи, и като обществена подкрепа.

Що се отнася до оформилото се вече състезание между редица български градове, кой да е домакин на следващата "Евровизия", мнението е категорично – София. 59 на сто, които посочват столицата пред конкурентните локации са почти три пъти повече от дела на нейните жители спрямо населението на страната и отразяват както желанието за максимално добра подготовка и представяне, така и по-добрата достъпност от различни точки на страната. На второ място е посочен Бургас (15%), който през последните години не само се оформи като значимо място за културни събития, но и беше изключително активен и убедителен в промотирането си. Пловдив и Варна, макар и да имат своите фенове, отстъпват по-назад в това, бихме казали, благородно състезание.

Ползите от домакинството на "Евровизия" анкетираните виждат в две основни посоки. Първо, в цялостния имидж за страната ни и повишаване на видимостта й пред Европа и света (72%). В моменти като този се вижда колко уморени от негативизъм са българите и колко важно е да се запали надеждата, че можем да се представим в добра светлина. На второ място е по-прагматичната полза за туризма (63%). Следват местния бизнес (39%), подобряване инфраструктурата на града-домакин (33%) и творците и артистите в страната (31%).

До домакинството на "Евровизия" има още много време. И още повече работа, за да се сбъднат очакванията от момента на еуфория. Но може би най-важният позитивен ефект е вече налице – способността ни да обърнем от негативен в позитивен погледа ни за самите нас, без което нито един успех не е възможен. Остава като общество да задържим тази нагласа.

Данните са от експресно, представително за пълнолетното население на страната проучване, реализирано от "Алфа рисърч" сред извадка от 800 души в периода 18 – 21 май 2026г. Използвана е стратифицирана двустепенна извадка с квота по основните социално-демографски признаци. Информацията е събрана чрез пряко стандартизирано интервю с таблети по домовете на анкетираните лица.

#"Евровизия 2027" #проучване "Алфа Рисърч" #нагласи #БНТ #България

Последвайте ни

ТОП 24

9-годишният Кубрат от Варна се класира на 6-о място на Световното първенство по кордова акробатика
1
9-годишният Кубрат от Варна се класира на 6-о място на Световното...
Жълт и оранжев код за валежи и гръмотевични бури в голяма част от страната утре
2
Жълт и оранжев код за валежи и гръмотевични бури в голяма част от...
Съдът осъди Петьо Петров - Еврото на глоба от 2556 евро, прокуратурата поиска 14 години затвор
3
Съдът осъди Петьо Петров - Еврото на глоба от 2556 евро,...
Проф. Светла Янчева е новият директор на БАБХ
4
Проф. Светла Янчева е новият директор на БАБХ
Специално пред БНТ: Отстраненият шеф на БАБХ намекна за връзка между уволнението и разкрития за границата с Турция
5
Специално пред БНТ: Отстраненият шеф на БАБХ намекна за връзка...
Увеличава се броят на задържаните незаконни мигранти и производствата за трафик на хора през април
6
Увеличава се броят на задържаните незаконни мигранти и...

Най-четени

Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели 70-ото издание на "Евровизия"
1
Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели...
България посреща DARA, БНТ със специално студио - Урокът "Bangaranga"
2
България посреща DARA, БНТ със специално студио - Урокът...
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
3
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на „Bangaranga“
4
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на...
Как може да се гласува тази вечер на финала на „Евровизия“?
5
Как може да се гласува тази вечер на финала на...
Големият финал на Евровизия: DARA е сред фаворитите за победа на конкурса
6
Големият финал на Евровизия: DARA е сред фаворитите за победа на...

Още от: Общество

Най-старият реставрационен център у нас празнува 70 години
Най-старият реставрационен център у нас празнува 70 години
Как британският посланик опозна българската култура? Как британският посланик опозна българската култура?
Чете се за: 02:22 мин.
По вариант 6 ще работят зрелостниците на втората матура по професионална квалификация По вариант 6 ще работят зрелостниците на втората матура по професионална квалификация
Чете се за: 00:27 мин.
Васил Тодоров, БТПП: Справедливо покачване на цените ще има, когато се въведе механизъм за определяне на минималната работна заплата Васил Тодоров, БТПП: Справедливо покачване на цените ще има, когато се въведе механизъм за определяне на минималната работна заплата
Чете се за: 03:15 мин.
КТ „Подкрепа“: Подходът 10% от бюджета навсякъде е тотално грешен КТ „Подкрепа“: Подходът 10% от бюджета навсякъде е тотално грешен
Чете се за: 02:05 мин.
24 000 зрелостници се явяват на матура по профилиращ предмет 24 000 зрелостници се явяват на матура по профилиращ предмет
Чете се за: 01:52 мин.

Водещи новини

"Алфа рисърч": Всеки втори българин мисли, че България и БНТ ще се справят с организацията на "Евровизия 2027"
"Алфа рисърч": Всеки втори българин мисли, че България и...
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Министър Абровски: Кадровите промени са нормални за всяко управление Министър Абровски: Кадровите промени са нормални за всяко управление
Чете се за: 09:00 мин.
У нас
По вариант 2 ще работят зрелостниците на втората матура по профилирана подготовка По вариант 2 ще работят зрелостниците на втората матура по профилирана подготовка
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Задържаха мъж за кражба на дарения от църква в Бургас Задържаха мъж за кражба на дарения от църква в Бургас
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
НА ЖИВО: Депутатите разглеждат възстановяване на Антикорупционната...
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
САЩ изпращат 5000 войници в Полша
Чете се за: 01:02 мин.
Европа
Как британският посланик опозна българската култура?
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Среща във Ватикана: Михаела Доцова ще разговаря с папа Лъв XIV
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ