24 000 зрелостници се явяват на матура по профилиращ предмет

Преди минути беше изтеглен вариант 2 за втората задължителна матура по профилиращ предмет за зрелостниците. Подалите заявления за проверка на знанията днес са 24 000 дванайсетокласници.

Евтения Костадинова, директор на дирекция в МОН: „Днес очакваме да се явят малко над 50 000 зрелостници общо. От тях над 24 000 са за придобиване на профилирана подготовка, останалите – на професионална. Вторият задължителен държавен зрелостен изпит ще се проведе по 30 отделни изпитни предмета – езиците са на различни нива, така че за всяко едно ниво има отделен изпитен вариант.“

Традиционно най-много зрелостници се явяват на държавен зрелостен изпит по английски език в различните му нива, както и по география и икономика, биология и здравно образование, философия и предприемачество, заявяват от МОН.

В цялата страна по време на изпита в сряда са анулирани 31 изпитни работи, в преобладаващата си част заради използване на мобилни телефони и технически устройства.

Евтения Костадинова, директор на дирекция в МОН: „Мисля, че всички ние трябва да сме нетолерантни, изключително чувствителни към всякакви форми на нерегламентирано явяване на държавен зрелостен изпит. По този начин зрелостниците не показват това, което са научили и могат, а използват помощ, без гаранция, че тя ще бъде вярна.“

