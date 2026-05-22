Доналд Тръмп: САЩ ще изземат от Иран високообогатения уран

Съединените щати ще изземат от Иран високообогатения уран, предупреди американският президент Доналд Тръмп.

Той подчерта, че страната му не се нуждае от урана и най-вероятно той ще бъде унищожен. Предполага се, че изземването му е категорично условие в новото мирно предложение на Вашингтон към Техеран.

Американският президент заяви, че ще изчака няколко дни отговора на Иран. Източници на Ройтерс твърдят, че иранският аятолах Моджтаба Хаменей е разпоредил запасите от уран да не бъдат изпращани в чужбина.