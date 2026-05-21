Днес е Възнесение Господне или Спасовден, почитаме и паметта на светите равноапостоли Константин и Елена

На днешния ден православната църква почита паметта на светите равноапостоли Константин и Елена.

Константин (274—337) царувал в Рим и Византия - Цариград. По негово време през 313 г. се обявява свободата на християнската вяра.

Неговата майка Елена е построила няколко манастира в земите, където е живял Иисус Христос, открила е и кръста, на който е бил разпнат Божият син. Това събитие се смята за най-важното в историята на християнската църква и затова император Константин и майка му Елена са канонизирани за светци.

Православната църква чества и Възнесение Господне (Спасовден), който е подвижен празник и се отбелязва точно 40 дни след Великден.

С Христовото Възнесение завършва и актът на човешкото спасение и затова денят се нарича Спасовден.

Имен ден празнуват Елена, Елиана, Елеана, Елеонора,Константин, Костадин, Спас, Спасена, Спасимир, Спасимира, Спасияна, Спаска.

