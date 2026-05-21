БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Премиерът Радев освобождава директора на Агенцията по...
Чете се за: 00:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

"Много е скъпо, вече не се живее": На пазар във Видин - какво мислят за цените производители, търговци и купувачи

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Анжела Каменова
A+ A-
Чете се за: 05:22 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

6,8% годишна инфлация отчита Националният статистически институт в края на април. Как се справят с растящите цени във Видин, където доходите на населението са сред най-ниските в страната?

На съботния пазар във Видин търговци и купувачи обсъждат цените.

"Няма евтино тази година. Всичко е скъпо. И ние искаме да е евтино, ама няма."

"Да, ама пенсиите не ги вдигат.“

Поскъпването на стоките хората не измерват в проценти – повишението се усеща по джоба им.

Добромира Димчева: „Абсолютно се усеща по джоба на малкия, на обикновения потребител.“

Зоя Костадинова: „Цените са много нагоре. Всичко е скъпо – доматите, хлябът. Всичко е скъпо.“

Огнян Деспотов: „Цените са височки. Не е като по-рано. Левът като че ли стана евро. Цените на домати, на краставици – всичко е вдигнато.“

Невена Пекова: „Високи са общо взето. Едно към едно – евро, лев. Плодове, зеленчуци – всичко. Няма изключение. Веригите също много са поскъпнали. Това, което е на промоция, е по-евтино.“

Коста Калчев: „Да оставим плодовете, че миналата година не беше сезонът и не бяха толкова скъпи, ама тези зеленчуци действително са поскъпнали много – и домати, и краставички, и тиквички.“

„Много бързо вървят нагоре. Всеки ден се увеличават. Заплатите и пенсиите са си същите.“

„Нагоре. Не виждате ли, че вече не се живее.“

Хората се опитват да намерят обяснение за причините.

Добромира Димчева: „Инфлацията е може би икономически фактор, който е продиктуван и обоснован от икономическата обстановка не само в България, а може би и в световен мащаб. Само че аз си задавам друг въпрос – дали няма и спекула.“

Невена Пекова: „Няма как да не се купува, като се има предвид, че потреблението е нараснало заради високите цени в България. Аз не знам – българинът е странна птица. Колкото му е по-скъпо, толкова повече пазарува. Дали е страх за утрешния ден – не знам.“

Хората търсят начини да се справят с непрекъснато растящите цени.

Огнян Деспотов: „Спираш едни неща, купуваш други. Взимаш това, което е най-необходимо.“

Коста Калчев: „Буквално се отказвам, да ви кажа. Просто не купувам.“

„Не купуваме. Лишаваме се от всичко и това е. 400 евро ми е пенсията.“

На пазара търговци казват, че печалбата им е минимална и самите те се опитват да оцеляват.

„И ние продаваме през стотинки, защото пенсиите не стигат. Продаваме, за да оцелеем, да изкараме някой лев. Аз никога не съм продавала домати на три евро и половина. Това са близо 7 лева. Скъпо е, ама няма как. Всеки взима по един-два домата, по малко краставици или зеле. Аз виждам, че е скъпо, ама и ние нямаме откъде евтино да го купим. От Крайова го купуваме. Те го карат отнякъде.“

Валентин Иванов предлага собствена продукция, а от магазина семейството му купува само това, което не може да произведе.

Валентин Иванов, производител: „Ние се справяме зле, защото всичко е скъпо – тор, вода, ток. Какво да правим – ако можем да изкараме нещо оттук. Въпросът е, че като е скъпо, хората нямат пари да купуват и става още по-лошо. Слава Богу, повечето не пазаруваме, защото си имаме домашно производство. Аз не ги знам тези хора тук, които трябва да купуват всичко. Ние горе-долу на село сме така.“

Текст: От правителството хората очакват мерки, най-вече срещу спекулата с цените.

Огнян Деспотов:„Държавата си има регулации, има си неща, които може да направи. Да има контрол. Контрол няма никъде, на никакво ниво. Отвисоко тръгват нещата. Тоя се вързал с оня, оня с тоя.“

Добромира Димчева: „Да се афишират едни мерки, които ще се предприемат, и хората да очакват справяне с това явление, а в следващия момент се оказва, че съвсем друг е проблемът и симптомът.“

БНТ: А какъв е?

- Ами, спекула, според мен.“

За хората инфлацията не е икономически термин, а ежедневие – повече сметки и все по-труден избор кое да остане в кошницата. И докато цените продължават да растат, надеждата е някой ден доходите да успеят да ги догонят.

#Видин #храни #пазар #цени

Последвайте ни

ТОП 24

ЦСКА се измъчи, но надви Локомотив Пловдив и спечели Купата на България след дузпи
1
ЦСКА се измъчи, но надви Локомотив Пловдив и спечели Купата на...
Единодушна подкрепа: DARA ще бъде удостоена със званието "Почетен гражданин на Варна"
2
Единодушна подкрепа: DARA ще бъде удостоена със званието...
Зрелостниците избират между съчинение "Пътят към себе си" от "Песента на колелетата" на Йордан Йовков и есе "Авторитетите днес"
3
Зрелостниците избират между съчинение "Пътят към себе си"...
Вицепремиерът Иво Христов оглавява подготовката за "Евровизия 2027"
4
Вицепремиерът Иво Христов оглавява подготовката за "Евровизия...
Кукерска рокля с гол гръб или как беше създаден костюмът на DARA за тюркоазения килим във Виена
5
Кукерска рокля с гол гръб или как беше създаден костюмът на DARA за...
Премиерът Румен Радев е обсъдил с Доналд Тръмп отпадането на визите за САЩ за българи
6
Премиерът Румен Радев е обсъдил с Доналд Тръмп отпадането на визите...

Най-четени

Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели 70-ото издание на "Евровизия"
1
Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели...
България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с "Bangaranga"
2
България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с...
България посреща DARA, БНТ със специално студио - Урокът "Bangaranga"
3
България посреща DARA, БНТ със специално студио - Урокът...
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
4
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на „Bangaranga“
5
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на...
Как може да се гласува тази вечер на финала на „Евровизия“?
6
Как може да се гласува тази вечер на финала на...

Още от: Регионални

Унищожени ябълки, череши и сливи: Над 350 стопани са подали заявления заради сланите в Кюстендилско
Унищожени ябълки, череши и сливи: Над 350 стопани са подали заявления заради сланите в Кюстендилско
15-километрова опашка от тирове на "Капитан Андреево" 15-километрова опашка от тирове на "Капитан Андреево"
Чете се за: 00:37 мин.
Министър Шишков ще бъде изслушан в парламента заради свлачището на пътя Смолян - Пампорово Министър Шишков ще бъде изслушан в парламента заради свлачището на пътя Смолян - Пампорово
Чете се за: 00:57 мин.
Недоволство във Велинград заради ремонт в района на „Клептуза“ Недоволство във Велинград заради ремонт в района на „Клептуза“
Чете се за: 03:15 мин.
Близо 3 часа отнема преминаването през Кресненското дефиле заради ремонт Близо 3 часа отнема преминаването през Кресненското дефиле заради ремонт
Чете се за: 00:42 мин.
В Пловдив настояват за запазване на родилен дом „Весела“ В Пловдив настояват за запазване на родилен дом „Весела“
Чете се за: 01:52 мин.

Водещи новини

Премиерът Радев освобождава директора на Агенцията по храните Ангел Мавровски?
Премиерът Радев освобождава директора на Агенцията по храните Ангел...
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Млякото се изкупува за 0,30 евро от фермите, животновъди са пред фалит Млякото се изкупува за 0,30 евро от фермите, животновъди са пред фалит
Чете се за: 03:37 мин.
Общество
Код жълто за значителни валежи в Източна България и в четвъртък Код жълто за значителни валежи в Източна България и в четвъртък
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Вицепремиерът Иво Христов: Утре очакваме DARA в Министерския съвет Вицепремиерът Иво Христов: Утре очакваме DARA в Министерския съвет
Чете се за: 04:55 мин.
У нас
Стою Стоев, "Продължаваме промяната": Промените в...
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Срутената сграда в Германия: Намериха тялото на румънка, българинът...
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Унищожени ябълки, череши и сливи: Над 350 стопани са подали...
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Държавник и художник: Откриват изложба с картини на Уинстън Чърчил
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ