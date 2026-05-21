Илон Мъск в на крачка да стане първият трилионер в историята?

Компанията SpaceX на Илон Мъск представи планове за публично предлагане на акции в Съединените щати. То ще позволи на инвеститорите да търгуват с акции на фирмата на фондовата борса.

Очаква се листването да започне следващия месец и да бъде най-голямото в историята на Уолстрийт.

Една успешна продажба на акции би могла да повиши стойността на компанията до рекордните 1,75 трилиона долара, което би превърнало мажоритарния ѝ собственик Илон Мъск в първия трилионер в историята.