Ирак е изнесъл едва 10 милиона барела петрол през Ормузкия проток през април

Ирак е изнесъл 10 милиона барела петрол през Ормузкия проток през април, което представлява рязък спад в сравнение с нивата отпреди войната в Иран, когато иракският износ е възлизал на 93 милиона барела. Това съобщи днес новият министър на петрола на Ирак Басим Мохамед по време на пресконференция, предаде Ройтерс.

„Износът през Ормузкия проток е на ниски нива и зависи от пристигането на петролни танкери, които не идват поради причини, свързани със застраховането“, заяви Басим Мохамед на първата си пресконференция след встъпването си в длъжност като министър.

Добивът на Ирак на суров петрол към момента е около 1,4 милиона барела на ден.

Износът на черно злато от страната чрез петролопровода Киркук-Джейхан бе възобновен през март, след като Багдад и регионалните власти на автономния Иракски Кюрдистан се споразумяха за подновяване на доставките.

„Изнасяме 200 000 барела през (турското) пристанище Джейхан и имаме план да увеличим този обем до 500 000 барела“, подчерта Мохамед.

Багдад води преговори с Анкара за ново споразумение за сътрудничество, обхващащо енергийни проекти за проучване и добив, както и за преработка и дистрибуция. По този начин ще бъде разширено предишното споразумение с Турция, което се ограничаваше до износа на петрол, посочи още министър Мохамед.

Ирак води преговори с американски компании, сред които „Шеврон“, „ЕксънМобил“ и „Халибъртън“, за разработване на петролни и газови проекти, добави Мохамед. Той призова за възможно най-бързо подписване на договори с компаниите, за да помогнат за осигуряването на значителни приходи за страната.

Ирак планира да си сътрудничи и с Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК), в която е членка, за да увеличи производствения и експортния си капацитет, допълни министърът на енергетиката.

По този начин, по думите му, Багдад се стреми да достигне производствен капацитет от 5 милиона барела на ден.

„Водим диалог с ОПЕК за увеличаване на експортния капацитет на Ирак. Когато износът се увеличи и ограниченията на ОПЕК бъдат премахнати, ще осигурим значителни финансови приходи за Ирак“, обясни Басим Мохамед.

Ирак няма намерение да се оттегля от ОПЕК или ОПЕК+, заявиха миналия месец двама иракски представители от петролния сектор пред Ройтерс, след като Обединените арабски емирства обявиха в края на април, че напуснат организациите.