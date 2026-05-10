Втора етапна победа за Пол Мание

Джиро д'Италия 2026 продължава с третия етап днес, 10 май, а БНТ отново ви прави свидетели с пряко предаване.

В 12:15 ч. бе дадено началото на откриващата церемония на третия етап с приветствие от кмета на община Пловдив Костадин Димитров.

Официалният старт на състезанието с дължина 175 км, е в 13:05 ч. от площад „Централен“ в Пловдив.

Grande Partenza завършва с етап, който стартира от древния Пловдив - един от най-старите непрекъснато населени градове в Европа и преминава през Пазарджик, Белово и Костенец. След зрелищното изкачване до зимния курорт Боровец - най-високата точка от етап 3, маршрутът се спуска към Самоков. За да продължи към Панчаревския пролом и покрай Искърския язовир, преди финала на широкия, напълно прав булевард „Цар Освободител“ - идеална сцена за високоскоростен масов спринт.

Очакваният финал е между 17:00 и 17:30 ч. - Народно събрание, бул. „Цар Освободител“

В 17:50 ч. ще започне и церемонията по награждаване на победителя в третия етап - ул. „15 ноември“, зад Храм-паметник "Александър Невски".

Общо 3 459 километра, 543 от които на територията на България, ще изминат състезателите преди финала на 31 май в Рим, когато ще бъде определен новият носител на престижния трофей.

БНТ излъчва всичко най-интересно от първите три етапа от колоездачната обиколка, която привлича вниманието на повече от 800 милиона зрители по света. Българските зрителите ще могат да проследят преките включвания в ефира на БНТ 1, както и над 15 часа излъчвания на живо по БНТ 3.

Студийната програма по БНТ 3 с водещ Радостин Любомиров и гост - легендата в българското колоездене Ивайло Габровски днес, 10 май ще започне в 12:50 ч. по БНТ 1 (в предаването "Арена спорт") и по БНТ 3.