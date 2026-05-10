„Демократична България“ обсъжда действията си: Опозиция с готовност за подкрепа по съдебната реформа

"Демократична България" провеждат среща, на която обсъждат бъдещите си действия в новия парламент. От формацията препотвърдиха, че ще бъдат опозиция, но заявиха, че биха подкрепили управляващите за промени в съдебната система и смяна на членовете на ВСС. Ключова тема за ДБ ще бъде бъдещото приемане на бюджета. Още веднъж от формацията изразиха позицията си, че трябва да се върви към бюджетна консолидация и по-малко популизъм.

Ивайло Мирчев, съпредседател на "Да, България": "На тези хора, които бяха на протестите, ние им дължим много и трябва да ги представляваме, да ги обединим, да им докажем, че можем да бъдем техния политически инструмент в НС."

Божидар Божанов, съпредседател на "Да, България": "Трябва и ние знаем как да направим, така че властта да бъде разпределена, защото единственият начин да няма злоупотреби с властта е тя да бъде разпределена и да се контролира една друга."

Атанас Атанасов, председател на ДСБ: "Трябва да се подготвим за реванш на президентските избори."