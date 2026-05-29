Денков: Прокуратурата, ДАНС и Антикорупционната комисия не разкриват престъпленията, а крият информация

У нас
Прокуратурата, Антикорупционната комисия и ДАНС не изпълняват основната си функция да разкриват и разследват престъпления, а в редица случаи „крият информацията“. Това заяви в "Панорама" Николай Денков, заместник-председател на „Продължаваме промяната“ и председател на парламентарната ѝ група, бивш премиер.

По думите му това е причината да се стига до нови корупционни скандали и липса на ефективни резултати по знакови случаи.

Денков подчерта, че е важно да има нормален диалог между управляващото мнозинство и опозицията.

"Въпросът е да има нормален диалог, в който, когато направят нещо правилно, ние да ги поздравим, когато правят нещо неправилно – да ги изкритикуваме и да се търси подходящо решение. Аз веднага мога да дам два примера. Единият е, че когато се говори за окаяното състояние на българската икономика, нека да кажем, че ние сме от най-добре развиващите се икономики в Европа през последните години. Така че тук трябва малко да балансираме желанието да се покаже колко много правим върху лоша основа и това, което са истинските данни. България преди няколко години беше първа, втора, пета по индустриално развитие в Европа, така че има на какво да се стъпи и, разбира се, има още много какво да се направи. Друг пример, който ще дам, е свързан с поставянето на въпроса за трагичното наследство, което се получава. Нека да припомня, че точно преди 5 години Кирил Петков, Асен Василев, бидейки министър на икономиката, постави същия въпрос за това дружество „Монтажи“, в което бяха дадени 600 милиона лева, и парите пак липсваха. Но вместо да се оправдаваме с това, че предишните са съсипали нещата, беше направен правилен бюджет. Този бюджет завърши 2021 г. в изключително трудна ситуация – COVID, енергийна криза, която тогава започваше. Всичко това беше направено, дефицитът беше в правилните рамки, така че е добре малко да балансираме това, което наследяваме, с това, което може да се направи. И това, което очакваме от правителството, е също да изпълни заявките и обещанията, които е дало към хората. Например една заявка, която е много амбициозна и аз много ще се радвам да се случи, беше дадена вчера от министъра на земеделието и храните, който каза, че очаква в резултат на тези мерки до един месец основните храни, основната кошница да поевтинее с 10 до 30%. Това е много сериозна заявка. Ако това се случи, ние ще ги поздравим. Разбира се, трябва и да е устойчиво, но ако не се случи – ще ги изкритикуваме, не защото не сме подкрепили мерките, ние ще ги подкрепим в Народното събрание – те си имат и мнозинство, а защото имаме съмнение, че част от тях няма да работят."

Относно случая с "незаконния град" край Варна, Денков коментира:

"Много се обсъждат въпроси от типа кой и каква собственост, как е променена устойчивостта на тези сгради и т.н. Аз искам да поставя целия казус в друг контекст – контекста на „Монтажи“, на "Хемус", на КТБ, да се върнем по-назад, на изчезналите стотици милиони поради лошо написания закон, свързан с тотото и лотариите. Какво е общото? Общото е, че имаме основни институции, които във всяка държава би трябвало да работят – прокуратура, Антикорупционна комисия и ДАНС – които във всички тези случаи, вместо да работят така че да се разкрият престъпленията, да се проведат досъдебни производства и да се внесат дела, и тези дела да завършат с присъда за тези, които са виновни, всъщност се оказва, че тези институции крият информацията и в крайна сметка съдебните дела завършват с осъждане на прокуратурата, затова че не си е свършила работата и е обвинила хора, които не могат да бъдат осъдени. Така че истинският проблем и в този случай е, че когато има сигнали, никоя от тези институции не е задвижила процеса, с който да могат да бъдат спрени максимално бързо тези престъпления."

На въпрос отговорен ли е кметът на Варна за случая, Денков отговори:

"Не знам. Това трябва да го направят институциите и да кажат кой е отговорен, кой е виновен и кой трябва да бъде съден. И само да обърна внимание, че кметът на Варна в един немалък период отсъстваше от кабинета си…"

#антикорупционната комисия #поркуратура #Продължаваме промяната #Николай Денков #ДАНС

