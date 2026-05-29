Вицепремиерът Пулев: До дни ще изнеса всичките корупционни схеми, които са се правили, нещата са скандални

У нас
Ние в следващите дни ще предприемем много сериозни действия, включително съм готов вече с предварителния анализ на структурите в министерството и ще бъда готов публично да изнеса всичките корупционни схеми, които са се правили през последните години. Нещата са скандални и ние имаме нужната сила, експертиза и добра воля да търсим последствия за всичките тези кражби.

Това заяви в "Панорама" Александър Пулев - вицепремиер и министър на икономиката, инвестициите и индустрията.

Относно наводненията и последиците от стихията, която удари части от Северна България Пулев коментира.

"Държавата е плътно до хората. В условия на кризи институциите работят, държавата работи. Ще работим още по-ускорено с още по-усърдни темпове да бъдем близо до хората в един много тежък момент. Без фанфари, без излишен пи ар, с последователни действия да можем да активираме целия държавен ресурс в подкрепа на регионите. Още в първите дни на кризата беше създаден кризисен щаб под егидата на премиера Радев. Бяхме на терените. Трима министри се озоваха на място в бедствените райони. Чувам грижите на хората, ще работим още по-усърдно и упорито."

Има наследени редица кризи и дефицити в системата, в момента работим на мускули, за да може да помогнем на хората и да им дадем увереността, че сме с тях, подчерта Пулев.

Относно процедурата по свръхдефицит, в която ще влезе България министърът отбеляза:

"Състоянието на фиска е катастрофално. Сега започнахме да вадим нужната статистика и макро и микро показатели, които доказват тази теза и това е валидирано в момента и от ЕК, която също следи в детайл всичките тези процеси. Имаме редица структурни дефицити, които са се трупали през последните години и съответно сега е време за много решителни, много болезнени действия и за един пълен синхрон с европейските институции. Аз лично с първия си подпис, в първия си ден от мандата прекратих всякакви плащания от всички ресорни структури и агенции под шапката на министерството. Защо? Във всяка една структура имаше заложени бомби, мина върху мина, всякакви отложени плащания по обществени поръчки, авансови плащания, индексации върху авансови плащания, всякакви корупционни и други схеми, които успях да спра само с един подпис, включително 68 млн. евро по линия на едно от ресорните дружества в икономиката, което искаше тези средства чрез подизпълнител да бъдат използвани за индексация на услуга, която така или иначе не беше предоставена с фокус язовири. И си представете, през последните години, ако аз не бях направил едно такова действие, тези средства сега нямаше да бъдат на разположение, за да може да ги активираме в подкрепа на хората и си представете колко такива плащания е имало преди аз да спра с моя подпис тази корупционна практика."

На въпрос дали има политическа воля за вземане на непопулярни мерки, за да се променят нещата, Пулев отговори:

"Аз имам огромното желание тук да стоя пред вас и да споделям с ентусиазъм за доброто наследство, което сме получили. Ако това беше така, щях да бъда много щастлив човек. Ние не го правим самоцелно, не го правим с идеята да хвърляме кал към предишните управляващи. Просто искаме да информираме българските граждани, които масово ни гласуваха доверие, какво е състоянието на администрацията и на структурите. На нас се пада тази огромна отговорност да предприемем редица решителни, болезнени мерки. Част от тях вече бяха изнесени в публичното пространство. И ние, под егидата на Министерството на финансите и под стриктния контрол и отговорна позиция и поведение на премиера Радев, вече сме ги задвижили."

Той коментира незаконния град Баба Алино.

"Ние не сме по приказките, ние сме по действията. Аз няма да споделям следващите ходове. Ние ще ви дадем направо отчет за свършената работа. Без фанфари, без показност, без някакъв бутафорен пи ар. Не ни е гласувано такова масово доверие, за да си правим пи ар на гърба на хората. Това не е нова тема. Още преди две години, в качеството си на президент, Радев ескалира към всички ресорни служби и органи точно във връзка със същата тази ситуация. Новото в момента е, че вече има действия. Има решителни министри – двама, плюс МВР, бяха на терен. Днес имаше брифинги по тази тема. И ще се стигне до дъното на цялата тази корупционна схема. Съдете ни по действията, не по обещанията."

Вижте целия разговор във видеото

#вицепремиерът Александър Пулев

