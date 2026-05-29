Американските самолети-цистерни ще останат на летище София до края на юни

Американските самолети-цистерни ще останат на летище София до края на месец юни. Това каза днес министър-председателят Румен Радев, който обвърза решението с въпроса за американските визи за българи.

Румен Радев, министър-председател: „При разговора ми с президента на САЩ поисках отпадане на визите за българските граждани. До момента нямам положителен отговор и аз напълно разбирам сложността на нормативните процедури и необходимостта от време. Но ние имаме също така нашите приоритети и процедури и не можем да отговорим положително на искането за дълъг престой на самолетите-цистерни на летище София. Затова днес ще приемем решение на МС, с което удължаваме този престой до края на юни, за да могат нашите съюзници да препланират своите действия и да намерят друга локация.“