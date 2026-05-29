БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Прокуратурата протестира отказа за арест по делото за...
Чете се за: 01:05 мин.
Румъния обяви руския консул в черноморския град Констанца...
Чете се за: 01:42 мин.
Трима задържани след акция, свързана с дейността на...
Чете се за: 00:50 мин.
Румен Радев: Европейската комисия ще започне процедура по...
Чете се за: 04:07 мин.
НАТО с остра позиция след като руски дрон удари жилищна...
Чете се за: 01:45 мин.
Втора жертва след пожара в хотел в Слънчев бряг
Чете се за: 01:02 мин.
Руски дрон удари жилищна сграда в румънския град Галац
Чете се за: 01:12 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В очакване на подписа на Тръмп: По-близо до сделка ли е Иран?

Биляна Бонева от Биляна Бонева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:50 мин.
По света
Запази
Слушай новината

Вашигтон и Техеран са постигнали предварително съгласие за рамково споразумение, съобщават американски официални представители. Вицепрезидентът Джей Ди Ванс потвърди, че има „значителен напредък" за сключване на сделка. По неговите думи обаче президентът Доналд Тръмп все още не е готов да го одобри. Близо, по-близо и все по-близо. Градацията на дипломатическите послания за разрешаване на войната в Иран от последните дни вкара доза оптимизъм. Поне в търговията с горива и цената на петрола отново започна да пада.

Джей Ди Ванс, вицепрезидент на САЩ: „Преговаряме по някои формулировки. Иранците искат сделка и искат да отворят Ормузкия проток. Според нас, засега те преговарят добросъвестно и постигаме напредък.“

Голямата спорна тема остава ядрената програма на Иран.

Джей Ди Ванс, вицепрезидент на САЩ: „Вече унищожихме конвенционалните им военни средства и сме в позиция, в която бихме могли значително да намалим ядрената им програма, не само по време на мандата на този президент, но и в дългосрочен план. Все още не сме стигнали до там, но сме много близо.“

Ако споразумението бъде постигнато, примирието ще бъде удължено с 60 дни. През това време Иран трябва да отвори Ормузкия проток, Съединените щати да вдигнат блокадата и да започнат разговори за отблокиране на иранските активи. Техеран е много по-сдържан в коментарите си. Иранската агенция „Тасним“ съобщи, че споразумението все още не е финализирано. Пред медията, източник, близък до иранския преговарящ екип е заявил, че когато споразумението бъде договорено, Техеран официално ще уведоми Пакистан. Председателят на Комисията по национална сигурност и външна политика на иранския парламент Ебрахим Азизи заяви вчера, че преговорите със Съединените щати продължават.

Пакистанският външен министър Исхак Дар пристига по-късно днес във Вашингтон за разговори с американския държавен секретар Марко Рубио. Независимо, че пакистанските медии вече обявиха, че споразумението между Иран и Съединените щати ще бъде подписано в Исламабад, анализаторите са скептични, че по време на разговорите между Дар и Рубио ще бъде постигнат пробив.

#очакване # Доналд Тръмп #подпис #сделка

Последвайте ни

ТОП 24

През 2023 г. само за месец са издадени трите удостоверения за търпимост за незаконния строеж край Варна
1
През 2023 г. само за месец са издадени трите удостоверения за...
САЩ и Иран са постигнали сделка
2
САЩ и Иран са постигнали сделка
Собствениците на домове в "незаконния град" край Варна имат нотариални актове, плащали за ток и вода
3
Собствениците на домове в "незаконния град" край Варна...
Бащата на загиналото в Благоевград момиче със собствено разследване на случая
4
Бащата на загиналото в Благоевград момиче със собствено разследване...
Благомир Коцев: Скоро ще бъде издаден акт за разрушаване на незаконния комплекс край Варна
5
Благомир Коцев: Скоро ще бъде издаден акт за разрушаване на...
Гледайте многобоя и финалите на европейското първенство по художествена гимнастика пряко по БНТ 3
6
Гледайте многобоя и финалите на европейското първенство по...

Най-четени

Село без жители, но с жива душа: Как Доброван продължава да живее с песните
1
Село без жители, но с жива душа: Как Доброван продължава да живее с...
Трагедията в Благоевград: Децата са били част от театрална трупа, поръчали са си дрога по интернет
2
Трагедията в Благоевград: Децата са били част от театрална трупа,...
След трагедията със загиналото момиче в Благоевград: Какви са версиите на разследващите?
3
След трагедията със загиналото момиче в Благоевград: Какви са...
Задържаха прокурорския син Васил Михайлов в столичен квартал
4
Задържаха прокурорския син Васил Михайлов в столичен квартал
Наводнени улици, отнесено кръгово кръстовище и коли под вода след потоп във Велико Търново
5
Наводнени улици, отнесено кръгово кръстовище и коли под вода след...
24 май е обявен за „Ден на българското културно наследство“ в Лас Вегас
6
24 май е обявен за „Ден на българското културно...

Още от: Близък изток

Джей ди Ванс потвърди за значителен напредък в преговорите с Иран
Джей ди Ванс потвърди за значителен напредък в преговорите с Иран
Търговия с влияние: Процес срещу брата на испанския премиер Педро Санчес Търговия с влияние: Процес срещу брата на испанския премиер Педро Санчес
Чете се за: 00:42 мин.
САЩ и Иран са постигнали сделка САЩ и Иран са постигнали сделка
16215
Чете се за: 02:55 мин.
Нова размяна на удари между САЩ и Иран: Примирието в Близкия изток изглежда все по-крехко Нова размяна на удари между САЩ и Иран: Примирието в Близкия изток изглежда все по-крехко
Чете се за: 03:05 мин.
Спасен: Биволът "Доналд Тръмп" беше изпратен в зоопарк Спасен: Биволът "Доналд Тръмп" беше изпратен в зоопарк
Чете се за: 00:45 мин.
Нови удари на САЩ срещу Иран: Свалени са били дронове в Ормузкия проток Нови удари на САЩ срещу Иран: Свалени са били дронове в Ормузкия проток
Чете се за: 01:40 мин.

Водещи новини

Бащата на загиналото в Благоевград момиче се опасява, че обвиняемият може да се укрие
Бащата на загиналото в Благоевград момиче се опасява, че...
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Румъния обяви руския консул в черноморския град Констанца за персона нон грата Румъния обяви руския консул в черноморския град Констанца за персона нон грата
Чете се за: 01:42 мин.
По света
Иван Шишков: Началникът на кадастъра във Варна трябва да има заповед за уволнение от днес Иван Шишков: Началникът на кадастъра във Варна трябва да има заповед за уволнение от днес
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Реакции в парламента след решението на Брюксел за процедура по свръхдефицит срещу България Реакции в парламента след решението на Брюксел за процедура по свръхдефицит срещу България
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Новоизграждащ се приют за бездомни животни в Кърджали е вероятната...
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
ГДБОП за наркогрупата в „Дружба“: Дилъри пласирали...
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Корпорация КУБ: Проектът в Баба Алино трябва да се разглежда на...
Чете се за: 05:25 мин.
У нас
Китайски учени са получили влакна от лунна почва за изграждане на...
Чете се за: 02:27 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ