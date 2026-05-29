В очакване на подписа на Тръмп: По-близо до сделка ли е Иран?

Вашигтон и Техеран са постигнали предварително съгласие за рамково споразумение, съобщават американски официални представители. Вицепрезидентът Джей Ди Ванс потвърди, че има „значителен напредък" за сключване на сделка. По неговите думи обаче президентът Доналд Тръмп все още не е готов да го одобри. Близо, по-близо и все по-близо. Градацията на дипломатическите послания за разрешаване на войната в Иран от последните дни вкара доза оптимизъм. Поне в търговията с горива и цената на петрола отново започна да пада.

Джей Ди Ванс, вицепрезидент на САЩ: „Преговаряме по някои формулировки. Иранците искат сделка и искат да отворят Ормузкия проток. Според нас, засега те преговарят добросъвестно и постигаме напредък.“

Голямата спорна тема остава ядрената програма на Иран.

Джей Ди Ванс, вицепрезидент на САЩ: „Вече унищожихме конвенционалните им военни средства и сме в позиция, в която бихме могли значително да намалим ядрената им програма, не само по време на мандата на този президент, но и в дългосрочен план. Все още не сме стигнали до там, но сме много близо.“

Ако споразумението бъде постигнато, примирието ще бъде удължено с 60 дни. През това време Иран трябва да отвори Ормузкия проток, Съединените щати да вдигнат блокадата и да започнат разговори за отблокиране на иранските активи. Техеран е много по-сдържан в коментарите си. Иранската агенция „Тасним“ съобщи, че споразумението все още не е финализирано. Пред медията, източник, близък до иранския преговарящ екип е заявил, че когато споразумението бъде договорено, Техеран официално ще уведоми Пакистан. Председателят на Комисията по национална сигурност и външна политика на иранския парламент Ебрахим Азизи заяви вчера, че преговорите със Съединените щати продължават.

Пакистанският външен министър Исхак Дар пристига по-късно днес във Вашингтон за разговори с американския държавен секретар Марко Рубио. Независимо, че пакистанските медии вече обявиха, че споразумението между Иран и Съединените щати ще бъде подписано в Исламабад, анализаторите са скептични, че по време на разговорите между Дар и Рубио ще бъде постигнат пробив.