Спасен: Биволът "Доналд Тръмп" беше изпратен в зоопарк

Биволът наречен "Доналд Тръмп", който стана атракция в Бангладеш, беше спасен и изпратен в зоопарк.



Рядкото животно албинос беше кръстено на американския президент заради развятата си руса грива, наподобяваща характерната прическа на американския президент. То трябваше да бъде принесенo в жертва за мюсюлманския празник Курбан Байрам. Но стана истинска звезда в социалните мрежи. В резултат на популярността му, правителството се намеси и го спаси само часове преди да бъде принесенo в жертва.

700-килограмовият бивол беше изпратен в националната зоологическа градина на Бангладеш.