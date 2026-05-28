Неформална среща: Външните министри на ЕС обсъждат Украйна и Близкия изток

Диана Симеонова от Диана Симеонова
Регионалните кризи и новата европейска архитектура за сигурност са в дневния ред на неформалната среща на външните министри на Европейския съюз във формат "Гимних" в Лимасол.

Срещата е част от кипърското председателство на Съвета на Европейския съюз. Три са основните теми на дискусиите - участието на Европа в прекратяване на войната в Украйна, развитието на кризата в Близкия изток и подготовката на новата Европейска стратегия за сигурност.

При пристигането си вчера украинският външен министър Андрий Сибиха заяви, че е дошло време за "нова европейска роля" в евентуални преговори с Русия. Кремъл заяви в сряда, че Русия е "отворена" към преговори с Европейския съюз като потенциален посредник. Срещата е съпредседателствана от кипърския външен министър Константинос Комбос и върховния представител на Европейския Съюз по външната политика Кая Калас.

#войната в Близкия изток #войната в Украйна #външни министри на ЕС #среща

