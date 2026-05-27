Зеленски в писмо до Тръмп: Украйна има недостиг на боеприпаси за системите за ПВО

Теодора Гатева
Украйна е изправен пред критичен недостиг на боеприпаси за системите за ПВО. Това се казва в писмо на украинския президент Володимир Зеленски до американския му колега Доналд Тръмп.

"Когато става дума защита срещу ракети, не разчитаме на нашите приятели. Когато става дума за защита от балистични ракети, ние разчитаме почти изключително на Съединените щати", се казва в посланието на Зеленски, цитирано от украински медии.

Опаснията на украинските власти са, че заради липса на боеприпаси, страната няма да удържи на засиления руски натиск.

Писмото идва в момент, в който Москва все по-интензивно атакува украинската територия и предупреди западните дипломати да напуснат Киев, заради планирани "системни удари".

На неформална среща в Кипър външните министри на ЕС обсъждат как обединението да се включи в преговорите за мир в Украйна. Има предложения да се разчита на посредничеството на знакови лидери, сред които бившият канцлер на Германия Ангела Меркел и Марио Драги - бивш премиер на Италия и ръководител на ЕЦБ.

Медиаторската роля на ЕС става по-значима, след като разговорите във формат САЩ - Украйна - Русия, влязоха в задънена улица. Според говорителя на Кремъл Дмитрий Песков, ЕС "само имитира" желание за преговори с Москва.

