Жители на „Младост“ отново на протест срещу строежа на 75-метровата сграда

Протест пред общината в столичния квартал „Младост“. След като преди две седмици жители на района излязоха на протест срещу строежа на 75-метрова сграда на бул. „Александър Малинов“, до метростанция „Александър Теодоров-Балан“, днес те отново изразяват несъгласието си с проекта.

Именно заради високата гражданска вълна срещу изграждането на новата сграда в „Младост“ кметът на София Васил Терзиев върна доклада за преразглеждане.

Така утре първа точка в заседанието на Столичния общински съвет ще бъде върнатият доклад за изграждането на 75-метровата сграда.

Протестиращите настояват докладът да бъде отхвърлен напълно. Те блокираха движението пред общината, а след това и бул. "Александър Малинов".