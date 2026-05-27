Министри и експерти на извънредна среща за незаконните строежи до Варна

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, министърът на земеделието и храните Пламен Абровски, заместник-министърът на вътрешните работи Калоян Милтенов, експерти от Регионалната дирекция за национален строителен контрол – Варна, Регионалната дирекция по горите – Варна и други обсъиха на работна среща в Областна администрация Варна въпроси, свързани със строителството на незаконен комплекс в местността Баба Алино край комплекс "Златни пясъци" близо до Варна.

Пламен Абровски, министър на земеделието: „През 2005 г. имотът е бил държавна собственост – на Министерството на земеделието, и през същата година е заменен за частен имот някъде на друго място. По способа на заменките става частна собственост, но съгласно закона не може да бъде променено неговото предназначение. На 23.10.2023 г. служители на горското стопанство правят проверка и се установява, че се извършва незаконна сеч и строителство.“