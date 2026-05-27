БАБХ въвежда 24-часови проби при разтоварването на всеки кораб със слънчоглед от трети страни

Днес край Варна пристигна дванайстият кораб със слънчоглед от Аржентина.

„От него бяха взети проби, с които се въвежда и нов, засилен механизъм за контрол върху вноса, съхранението и преработката на суровината“, заяви министърът на земеделието и храните Пламен Абровски.

Според него всеки камион ще бъде описван и пломбиран още на пристанището. На мястото за съхранение пък ще има представител на Агенцията по храните, който ще извършва разпломбиране и ще следи за запълването на силозите.

„Няма да има нито едно зрънце, допуснато на българска територия, и нито една капка олио, която да бъде разпространена в страната ни, без контролните органи да са запознати“, категоричен бе Пламен Абровски.

Той изтъкна, че по този начин ще се гарантира и контролира цялата верига. Според него до момента преработвателите са изпълнявали своите ангажименти, но държавата е длъжна да осигури видим и ефективен контрол.

„Длъжни сме да покажем, че държава има, че тя работи и че системите за контрол са видими, за да можем да успокоим българските граждани и потребителите, както и нашите партньори от ЕС, тъй като България е външна граница“, поясни още земеделският министър.

Според него, дори да се установи пестицид в слънчогледа, той е предназначен за износ и всичко, което се преработи тук на ишлеме, ще излезе извън територията на Европейския съюз.