БАБХ въвежда 24-часови проби при разтоварването на всеки кораб със слънчоглед от трети страни

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Мариана Малева
A+ A-
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Запази
Слушай новината

Днес край Варна пристигна дванайстият кораб със слънчоглед от Аржентина.

„От него бяха взети проби, с които се въвежда и нов, засилен механизъм за контрол върху вноса, съхранението и преработката на суровината“, заяви министърът на земеделието и храните Пламен Абровски.

Според него всеки камион ще бъде описван и пломбиран още на пристанището. На мястото за съхранение пък ще има представител на Агенцията по храните, който ще извършва разпломбиране и ще следи за запълването на силозите.

„Няма да има нито едно зрънце, допуснато на българска територия, и нито една капка олио, която да бъде разпространена в страната ни, без контролните органи да са запознати“, категоричен бе Пламен Абровски.

Той изтъкна, че по този начин ще се гарантира и контролира цялата верига. Според него до момента преработвателите са изпълнявали своите ангажименти, но държавата е длъжна да осигури видим и ефективен контрол.

„Длъжни сме да покажем, че държава има, че тя работи и че системите за контрол са видими, за да можем да успокоим българските граждани и потребителите, както и нашите партньори от ЕС, тъй като България е външна граница“, поясни още земеделският министър.

Според него, дори да се установи пестицид в слънчогледа, той е предназначен за износ и всичко, което се преработи тук на ишлеме, ще излезе извън територията на Европейския съюз.

„Ние надграждаме контрола и във всеки един момент ще може да се види кой камион кога е минал, с какво количество е натоварен и кога е разтоварен“, заяви министърът на земеделието и храните Пламен Абровски.

#със слънчоглед #24-часови проби #разтоварване на кораб #трети страни #БАБХ

DARA е предложена за почетен гражданин на София
Чете се за: 01:55 мин.
Започна изграждането на ново трасе от магистралата "Русе – Велико Търново"
Чете се за: 01:35 мин.
От днес до петък се ограничава движението в 10-километров участък от АМ "Струма" за полагане на маркировка
Чете се за: 00:45 мин.
Мобилното приложение Sofia2Go дигитализира превозните документи за столичния градски транспорт
Чете се за: 01:35 мин.
Болницата в Трявна е наводнена: Има опасност лабораторията да затвори
Чете се за: 02:05 мин.

