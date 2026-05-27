Готвят нови правила за определяне на минималната заплата

Нов механизъм за минималната работна заплата готви социалното министерство. Идеята е тя да не бъде 50% от средната за страната, както е в момента.

Социалният министър Наталия Ефремова обясни: „Работната заплата е измерител на труда. Не е добра идея да бъде автоматичен механизмът. Не е добра идея държавата да определя размера на минималната работна заплата, когато сме в действаща пазарна икономика.“

Набелязани са конкретни мерки със социалните партньори за промени в законодателството. Идеята е минималната заплата да се договаря по браншове от синдикати и работодатели по определени критерии, с отчитане на инфлацията и производителността на труда, а социалното министерство да бъде посредник.

„Ще търсим съвместна форма със социалните партньори как да фиксираме тази минимална работна заплата – не еднопосочно от страна на държавата“, обясни министър Ефремова.

Тя увери, че независимо от механизма, минималната заплата догодина няма да падне под 620 евро.