Бизнесът и синдикатите очакват реформи в бюджета за 2026 година

очаквания препоръки какъв бюджетът хората синдикатите фискалния съвет
Бизнесът и синдикатите с първи реакции на предложеното от финансовия министър съкращаване на разходите. Не просто отпадане на автоматичното увеличение на възнагражденията, а дълбоки реформи, с които да се изравнят приходите и разходите – това сега е нужно, според икономистите.

Бизнесът и синдикатите оценяват като положителна първата стъпка за формиране на бюджета за 2026 г., но настояват за още реформи.

Станислав Попдончев, зам.-председател на БСК: "Това, което не видяхме е развързване на минималната работна заплата от средната работна заплата, където също имаме автоматична формула."

Оттам настояват и ако се вдигне максималният осигурителен праг през тази година, това да не се случи и догодина.

Любослав Костов, КНСБ: "Ако някой тръгне да прави фискална консолидация през разходите за персонал това е все едно да искаш да отслабнеш и да си отрежеш краката – на кантара показва по-малко, обаче икономиката не може да ходи, защото няма крака."

В сутрешния блок на БНТ "Денят започва" председателят на времената бюджетна комисия към парламента Константин Проданов коментира вчерашното предложение на финансовия министър да бъдат орязани с 10% разходите за заплати в държавната администрация.

Константин Проданов, председател на временната бюджетна комисия към НС: "Ако се правят съкращения, и всеки един в резултат на оптимизацията отиде на пазара на труда много лесно може да си намери нова работа. Вчерашните мерки са само началото, това не е края."

Финансовият министър предлага и замразяване на заплатите до края на годината на президента, премиера, депутатите и държавните чиновници като те бъдат развързани от промяната на средната заплата в обществения сектор. Тя в момента е над 1400 евро. В момента без добавките, заплата на депутатите е над 4200 евро, председателят на народното събрание взима над 6500, а президентът 8472 евро. Именно заплатата на президента ще бъде и максимална за държавния сектор. Като очаквана определиха тази мярка икономисти в подкаста Бизнес.бг.

Петър Ганев, ИПИ: "Такива са очакванията според мен и на гражданите, да се приеме бюджета, но не просто какъвто и да е бюджет, а да се тръгне към консолидиране."

Станислав Попдончев, зам.-председател на БСК: "Премахването на автоматичните механизми няма алтернатива. Виждаме че е невъзможно да се направи бюджет в рамките на закона за публичните финанси без да се вземе подобна мярка."

За последен път депутатските заплати бяха замразени в периода 2009 – 2013 година когато финансов министър е Симеон Дянков. Според част от икономистите обаче, колкото и да изглежда добра тази мярка, тя няма да реши проблемите.

Щерьо Ножаров, УНСС: "Най-голямото предизвикателство са структурните реформи, защото този дефицит е в резултат на системен проблем."

Експертите наблюдават и изкривяване на икономиката заради потреблението, което в голяма степен определя растежа.

Георги Ангелов, "Отворено общество": "Има твърде много наливане на пари в нашата икономика, може ли да произведе нашата икономика с 24% повече, с колкото растат кредитите, ами не може и откъде идва потреблението от внос, расте вносът с двуцифрени проценти. Отива към инфлационен натиск, отива към прегряване."

За овладяване на потреблението се обявиха и от КНСБ, но и чрез замразяване на заплатите.

Министърът на икономиката Александър Пулев: Състоянието на фиска ни е абсолютно критично
Министърът на икономиката Александър Пулев: Състоянието на фиска ни е абсолютно критично
Брокерът Димитър Калайджиев: Когато инвестирате в имот, не смятайте през краткосрочно отдаване - това е измама
„Росатом" заяви готовност да развива ядрени проекти в България, Унгария и Словакия
Започва плановият годишен ремонт на пети блок на АЕЦ "Козлодуй"
Скок в цените: Самолетните билети поскъпват заради кризата с горивата
По-скъпи плодове и по-евтини зеленчуци на борсите у нас
