Скок в цените: Самолетните билети поскъпват заради кризата с горивата

Поскъпването на самолетното гориво заради войната в Иран вече оказва влияние на цените на билетите и на броя на полетите. Налагат се все по-често и допълнителни такси. Можем ли да очакваме ново поскъпване в разгара на лятото?

Цената на керосина се е удвоила за няколко месеца, което създава сериозен финансов натиск. Въпреки това в момента няма физически недостиг на гориво. Това заяви пилотът Марио Бакалов в подкастът "Истината за…" с Надя Обретенова.

Марио Бакалов - пилот: "Действително има частично анулация на полети, но причината не е недостиг на гориво, така както се твърди, а по-скоро оптимизация в полетите, по-скоро икономически, търговски причини или пък превантивни мерки за евентуална по-голяма криза в бъдеще, но на този етап не забелязваме нещо притеснително, няма да видим масова анулация, т.е. хората, които са си закупили билети за лятото, освен ако не искат нещо да променят или да купят нещо допълнително, няма да доплащат."

Той обясни, че ако войната продължи може да има поскъпване на билетите.

Марио Бакалов - пилот: "В тези времена, в които живеем, бих казал, че има потенциален риск за повишаване на цените… колкото по-късно става, т.е. като се доближаваме до юли и август има такава вероятност."

В "Денят започва с Георги Любенов" експерти заявиха, че недостиг на гориво все пак има. Стига се и до напрежение на пазара.

Боян Рашев - енергиен експерт: "Кораби, които тръгват от САЩ към Пакистан с авиационно гориво, корабът стига до някъде, от Англия се обажда някой, който плаща 5 долара повече за билет и кораба тръгва за Англия, така функционира този пазар, реално в момента ще лети този, който може да си плати."

Кризата с горивата води и до налагане на допълнителни такси.

Йордан Колев - пилот: "Един познат е пътувал миналата седмица от САЩ до Европа с прехвърляне, т. нар. такса гориво, която някои авиокомпании я слагат в общата цена, други я добавят в последните към цената на билета, е била 536 долара, което е около 32% от общата цената на билет. И това важи най-вече за билетите, които са с отстъпка, защото отстъпката се прави върху цената, себестойността на билета, а тази такса горива, с която авиокомпаниите се опитват да си покрият допълнителните разходи не се прави отстъпка."

А отражението на по-скъпите горива вече е в цял свят. Американска нискобюджетна авиокомпания вече обяви, че прекратява дейността си, като една от причините е и поскъпването на авиогоривото. А от транспортното министерство във Великобритания заявиха, че британските авиокомпании вече ще обединяват полети, за да пестят гориво.