БАБХ спря вноса на опасни фъстъци от Египет

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Светлана Ганчева
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Инспектори от Областната дирекция по безопасност на храните във Варна спряха вноса на 18 тона фъстъци с черупка от Египет заради опасно високи нива на плесени в тях.

Допустимите норми за афлатоксини в пратката са надвишени от три до пет пъти. Афлатоксините са силно токсични и канцерогенни вещества, които се развиват в ядки и зърнени храни при неправилно съхранение.

Пробите са изследвани в Централната лаборатория за химични изпитвания и контрол в София. Те са показали, че най-голямо е наднорменото количество на афлатоксин B1, който е доказано канцерогенен.

Експертите предупреждават, че при продължителен прием дори на малки количества рискът от рак на черния дроб се увеличава. Афлатоксините не се унищожават при печене или варене, което ги прави особено опасни.

Контейнерът с фъстъци е задържан на митницата. Вносителят има право да поиска контролно изследване. Ако първоначалният резултат се потвърди, той може да избира между три възможности – да върне стоката в Египет, да я унищожи или да я подложи на специална обработка извън България, за да понижи нивата на афлатоксини.

