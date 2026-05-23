Остава в сила бедственото положение: Водна стихия удари Велико Търново и региона (ОБЗОР)

Във Велико Търново започна отново да вали. Безсънна нощ преживяха хората в града. Река Янтра излезе от коритото си, разруши подпорни стени, отнесе кръгово кръстовище, заля улици и повлече коли. Заради риск за живота спасителни екипи евакуираха хора, а кметът на града задейства два пъти BG-Alert. В града и съседни населени места е обявено бедствено положение. Има ли риск от нова вълна?

За по-малко от 40 минути над 80 литра на квадратен метър потопиха улици във Велико Търново и съседните населени места. Най-тежка е ситуацията в квартал „Асенов“, където сутринта се наложи евакуация на хора.

„Преди малко имаше военен камион, който изведе една жена, която не искаше да напусне.“

„Прибираме каквото можем, съседите помагат, цяла нощ дежурим тук. Ако не със сила, с морална подкрепа помагаме.“

Река Белица в град Дебелец около полунощ е излязла от коритото си и е достигнала до домовете на хората. Щети има в близо 50 къщи.

„В 8.00 часа водата беше до това ниво на къщата. Всичко беше под вода. Бяхме стъпили на тази пейка. Всичко е долу – пералня, съдомиялна, всички електроуреди.“

Снежана Първанова, кмет на град Дебелец: „Предполагам, че ще се сформира комисия, която да провери щетите и да помогне на пострадалите хора. Има много доброволци, фирми и приятели, които са готови да окажат помощ.“

В лясковското село Добри дял водната стихия буквално е отнесла центъра. Приливна вълна с височина над метър и половина е заляла приземни етажи, има и отнесени коли.

Стоян Стоянов: „На едната ситуация присъствах лично – не можех да повярвам, като кибритена кутийка я подмяташе.“ „Водата беше до човешки бой, гредите са мокри, дрехи, всичко… 30-ина заека се издавиха.“

На терен екипите на пожарната оказват съдействие за отводняване на наводнените къщи и евакуация на хора. Край село Шемшево се наложи спасителна акция за 17-годишно момче, което приближило наводнен участък, за да си направи селфи. В операцията се включиха и водолази.

старши комисар Красимир Кръстев, директор РДПБЗН: „Снимало се е, правило си е клип и се стигна до там да вика помощ. Беше по-трудно за спасяване, използвахме лодка с водолази. Детето е живо и здраво.“

Реките и язовирите в областта са под постоянно наблюдение.

Марин Богомилов, областен управител: „Направихме експертен съвет с районната здравна инспекция за микробиологичен и химичен анализ, за да сме спокойни за водата, която хората пият.“

С тежка техника беше почистено коритото на река Янтра от дърветата, които водата е донесла.