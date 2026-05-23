Започна Нощта на музеите с безплатен вход за всички желаещи

Започна Нощта на музеите, в която много културни пространства отварят своите врати безплатно. Може би неслучайно тази година това става в навечерието на 24 май - празникът, който мнозина определят като най-българският.
При изключителен интерес преминава досега Европейската нощ на музеите в София, въпреки че столицата ни се присъединява втора след Пловдив. Към инициативата днес, 11 години по-късно, в града за безплатно посещение да 23.00 часа ще са отворени повече от 70 обекта - музеи, галерии и места за култура. За улеснение на хората Столична община е осигурила и две безплатни атракционни автобусни линии с ретро рейсове, които свързват центъра на София с Националния исторически музеи и Военно историческия музеи.
"Това е интересно събитие за града и за София. Искаме да разгледаме какво има."
"Мисля, че самата нощ носи различен характер и това по някакъв начин спомага хората да се отправят към различните дестинации, дава стимул, така да се каже. Не мисля, че е толкова от финансова гледна точка, колкото от гледна точка на самия дух."
"Много харесваме музеите, искаме да ги видим и снощи си взехме карта с моята приятелка, за да ги разгледаме всички. Има доста хора, доста опашки и се надяваме да ни стигне времето."