Започна Нощта на музеите с безплатен вход за всички желаещи

Започна Нощта на музеите, в която много културни пространства отварят своите врати безплатно. Може би неслучайно тази година това става в навечерието на 24 май - празникът, който мнозина определят като най-българският.

При изключителен интерес преминава досега Европейската нощ на музеите в София, въпреки че столицата ни се присъединява втора след Пловдив. Към инициативата днес, 11 години по-късно, в града за безплатно посещение да 23.00 часа ще са отворени повече от 70 обекта - музеи, галерии и места за култура. За улеснение на хората Столична община е осигурила и две безплатни атракционни автобусни линии с ретро рейсове, които свързват центъра на София с Националния исторически музеи и Военно историческия музеи.