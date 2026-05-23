Водолази спасиха 17-годишно момче във Великотърновско, правило си селфи, но водата го повлякла

Водолази спасиха 17-годишно момче, попаднало в наводнен участък във великотърновското село Шемшево.

Младежът от съседно село тръгнал към Шемшево, но попаднал наводнен участък. На място са били изпратени екипи на пожарната и водолази, които са организирали спасителна акция с лодки.

Момчето е извадено невредимо от водата. Прегледано е в Спешното отделение на областната болница, след което е освободен.

От пожарната по-късно обясниха, че момчето си е правило селфи.