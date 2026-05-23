Водолази спасиха 17-годишно момче във Великотърновско, правило си селфи, но водата го повлякла

Водолази спасиха 17-годишно момче, попаднало в наводнен участък във великотърновското село Шемшево.
Младежът от съседно село тръгнал към Шемшево, но попаднал наводнен участък. На място са били изпратени екипи на пожарната и водолази, които са организирали спасителна акция с лодки.
Момчето е извадено невредимо от водата. Прегледано е в Спешното отделение на областната болница, след което е освободен.
От пожарната по-късно обясниха, че момчето си е правило селфи.
Старши комисар Красимир Кръстев - директор на Районната дирекция „Пожарна безопасност“: "Успяхме да достигнем до него. Живо и здраво е детето. Радвам се за него. Това, което сподели майката, е, че си е правил селфи, снимал се е, правил си е клип и в един момент го повлича водата и се стига до там да вика помощ и оттам се намесихме ние. Радвам се, че успяхме да го спасим."