Пороите нанесоха щети на емблематичния мост на Колю Фичето в Дряново (СНИМКИ)

Поройните дъждове в Дряново нанесоха щети на емблематичния мост на Колю Фичето. Паднало дърво е повредило парапета на историческото съоръжение, което е сред символите на града.

Мостът е изграден през 1861 година от майстор Колю Фичето и е единственият негов мост, запазен в автентичния си вид и до днес. Съоръжението преминава над река Дряновска, дълго е 38,5 метра и има четири свода с различни по размер отвори, поддържани от масивни каменни колони. Заради интензивните валежи през последните часове Община Дряново обяви частично бедствено положение.

