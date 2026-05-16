Как може да се гласува тази вечер на финала на „Евровизия“?

Поглед към регламента за вота на "Евровизия" тази вечер.

Нямаме право да гласуваме за DARA, ако се намираме на територията на България. Не можем и от български номер, дори да сме в чужбина.



За първи път обаче на "Евровизия" е въведено онлайн гласуване. То ще се приема като вот от "Останалата част от света" и подобно на точките от всяка от държавите, гласовете подадени онлайн ще бъдат разпределени от 1 до 12 точки. Както при вота по телефона и тук не можем да гласуваме за България от територията на страната.

Българите в чужбина обаче могат да подкрепят DARA като се регистрират на сайта vote.eurovision.com или свалят приложението на "Евровизия". Тези, които са в страна, която не участва, вече могат да дадат своя глас.

За всички останали вотът ще бъде открит минути след началото на концерта в 22.00 ч. Всеки има право да гласува до 10 пъти.

Можете да подкрепите DARA като гласувате с номер 12, под който днес тя излиза на големия финал.

На финала в събота DARA излиза с №12, като за България може да се гласува от целия свят.

Албания - SMS 54345 / WWW.ESC.VOTE

Армения - SMS 1004

Австрия - CALL 0901 050 25-12 / SMS 0901 050 25-12

Азербайджан -SMS 9450 / WWW.ESC.VOTE

Белгия - SMS 6015 OR 6364

Германия - CALL 01371 3636-12 / SMS 99599 / WWW.ESC.VOTE

Гърция - CALL 901 901 40-12 / SMS 54222 / WWW.ESC.VOTE

Грузия - SMS 95100

Дания - SMS 1212 / WWW.ESC.VOTE

Естония - CALL 900 70-12 / SMS 15415 / WWW.ESC.VOTE

Италия - CALL 894 001-12 / SMS 475 475 0 / WWW.ESC.VOTE

Кипър - CALL 900 318-12 / SMS 5511 / WWW.ESC.VOTE

Латвия - CALL 902013-12 / SMS 1897 / WWW.ESC.VOTE

Малта - SMS 5061 57

Норвегия - SMS 26900 / WWW.ESC.VOTE

Полша - SMS 74555 / WWW.ESC.VOTE

Португалия - CALL 760 200 1-12 / WWW.ESC.VOTE

Румъния - SMS 1399 / WWW.ESC.VOTE

Сърбия - SMS 1557 / WWW.ESC.VOTE

Украйна - SMS 7576 / WWW.ESC.VOTE

Финландия - CALL 0700 79 1-12 / SMS 173005 / WWW.ESC.VOTE

Франция - CALL 36 32-12 / SMS 721 21 / WWW.ESC.VOTE

Хърватия - CALL 06155-12 / SMS 66677 / WWW.ESC.VOTE

Черна гора - SMS 14741 / WWW.ESC.VOTE

Чехия - SMS 906 11 13 / WWW.ESC.VOTE

Швейцария - CALL 0901 54 49-12 / SMS 377 / WWW.ESC.VOTE

Швеция - CALL 099-212-12 / SMS 72211 / WWW.ESC.VOTE

Австралия, Израел, Литва, Люксембург, Молдова, Сан Марино, Обединено кралство и останалата част от света - WWW.ESC.VOTE