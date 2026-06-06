Шофьорът, врязал се в автобус на "Челопешко шосе", се движел с над 150 км/ч (ОБЗОР)

Двама души загинаха след тежка катастрофата на "Челопешко шосе" в София. Установени са 14 участници в произшествието - трима шофьори и 11 пътници. Част от пострадалите са в критично състояние, потвърди Катя Сунгарска, говорител на Спешна помощ. Инцидентът е станал след сблъсък между автобус на градския транспорт по линия 119 и два автомобила.

Снимка: Фейсбук, Катастрофи в България

"Около 19.30 ч. настъпва пътнотранспортно произшествие между два леки автомобила и автобус 119 от градския транспорт. Към момента са установени 14 участници – 3 водачи и 11 пътници. Образувано е досъдебно производство, изясняват се причините за настъпване на произшествието", съобщи старши инспектор Георги Митев от "Пътна полиция".

Кметът на София Васил Терзиев изрази съболезнования към близките на загиналия.

На мястото са пристигнали екипи на полицията, пожарната и Спешна помощ, които са оказали съдействие на пострадалите и са обезопасили района. По случая е започнало разследване, което ще установи точните обстоятелства около катастрофата.

От Европейския център за транспортни политики публикуваха кадри, заснети с дрон, от мястото на катастрофата.







Според първоначалната информация в тежка катастрофа на ул. "Челопешко шосе" са участвали три автомобила и автобус на градския транспорт. По данни на дежурен диспечер в Центъра за градска мобилност в автобуса се е врязала лека кола, която се е състезавала с друг автомобил. Автобусът, вследствие на сблъсъка, се е преобърнал странично.

Общо 10 линейки се отзоваха на мястото на катастрофата на бул. "Челопешко шосе", съобщиха от Министерството на здравеопазването. От министерството допълниха, че оказват пълно съдействие на екипите за спешна медицинска помощ заради тежката катастрофа.

За съжаление, един човек - мъж на 27 години, е починал в резултат на сблъсъка. По-късно беше потвърдена и втора жертва. Почина и 31-годишен мъж, транспортиран до болница "Царица Йоанна - ИСУЛ" с тежка политравма. И двамата са пътували в автобуса.







Двамата шофьори на леки автомобили, причинили тежката катастрофа с автобус в София, са с чешки шофьорски книжки, научи "По света и у нас". Зам. градският прокурор Ангел Кънев съобщи, че двамата никога не са обучавани в шофьорски курсове в България. Според наши източници единият е взел книжката си в Чехия миналата година, а другият преди две години.

При проверка с дрегер и двамата са отчели нулеви резултати за употреба на алкохол и наркотици. Назначена е и кръвна проба, тъй като има вещества, които тестовете с дрегер не отчитат.

На мястото на катастрофата на "Челопешко шосе" не е имало спирачен път, съобщи пред БНТ заместник градският прокурор Ангел Кънев.

"Към този момент категорично вината е на водачите на двата леки автомобила. Водачът на автобуса от градския транспорт категорично не е виновен и е направил необходимото, за да предотврати пътното произшествие", коментира заместник градският прокурор Ангел Кънев.

По думите му скоростта на виновните водачи е била над 150 км/ч, като при единия тя е била толкова висока, че след удара е блъснал автобуса и го е изместил настрани. Единият автомобил се е врязал в автобуса, а другият се е забил в спирка на градски транспорт, обясни още той.







Пострадалите са транспортирани към столични лечебни заведения. Според първоначалната информация трима са приети в Университетската многопрофилна болница за активно лечение "Св. Анна", един пациент е настанен в Университетската многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина "Н. И. Пирогов", трима са откарани във Военномедицинска академия и четирима пациенти в Университетската многопрофилна болница за активно лечение "Царица Йоанна - ИСУЛ"

Два от спешните екипи остават на мястото на инцидента в готовност за реакция, посочват от министерството.

Веднага след получаване на информацията за тежкото пътнотранспортно произшествие във ВМА е създадена необходимата организация за прием и лечение на пострадалите. В готовност за незабавно включване са приведени екипи от специалисти по анестезиология и интензивно лечение, травматология, гръдна хирургия, коремна хирургия, неврохирургия и други клинични звена, които да осигурят своевременна диагностика и медицинска помощ, съобщиха от лечебното заведение.

От ВМА информираха, че единият от пострадалите е с фрактура на долен крайник, черепно-мозъчна травма и гръбначна травма. Вторият е с фрактура на долен крайник, а третият е с гръдна травма. Транспортираните пациенти са консултирани с необходимите специалисти и ще бъдат настанени в реанимация.

Снимка: Пирогов

Трима пострадали в катастрофата са потърсили помощ в Спешно отделение на университетската болница "Пирогов", съобщиха от лечебното заведение. Те са пристигали със собствен транспорт - двама мъже и дете на 7 години, което е с оплаквания от болки в единия крайник. Единият мъж е настанен за лечение в травматологията на "Пирогов", а другият все още преминава подробни прегледи и изследвания.

В Окръжна болница "Света Анна" четирима са приети в тежко състояние, а двама по-леко пострадали са отишли със собствен автомобил.

Снимки: БТА

Полицията разследва причините за катастрофата на "Челопешко шосе" в София. Иззети са ДНК проби и отпечатъци. Предстоят допълнителни огледи през светлата част на денонощието. Продължават разпитите на свидетели.

Заради следствените действия движението в района беше ограничено. Пътят по бул. "Челопешко шосе" от разклона за "Казичене" до изхода на квартал "Челопечене" беше затворен заради тежкото произшествие. От МВР посочиха, че обходният маршрут за преминаващите автомобили е през квартал "Ботунец".